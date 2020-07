Rossz hír a gabonaföldekről: gyenge termés várható

Megkezdődtek az aratási munkák az őszi árpa betakarításával, az előzetes becslések szerint az időjárási viszontagságok miatt a közepesnél gyengébb termés várható, a nyári aratású szántóföldi növényekből mintegy 7 millió tonnát takaríthatnak be több mint 1,6 millió hektárról - közölte Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára pénteken.

Feldman Zsolt az aratási koordinációs bizottság ülését követően hangsúlyozta, hogy ez óvatos becslés, pontosabb kép az aratás előrehaladottabb állapotában várható - írta az MTI.

Az őszi árpa betakarítása jelenleg 30 százalékon áll, emellett megkezdődött az őszi búza betakarítása, a repcéé pedig a hétvégén indul. A terméshozamok a korábbi évek átlagánál 6-15 százalékkal lehetnek alacsonyabbak, ami jelentős veszteséget jelent - mondta az az államtitkár.

Mintegy 900 ezer hektárról takarítanak be őszi búzát az idén a gazdálkodók, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) előzetes termésbecslése alapján hektáronként 4,3-4,4 tonnás átlaggal számolnak. A legkedvezőtlenebb helyzet a repcénél van, amelynek vetésterülete 311 ezer hektár, terméshozamai pedig akár még az előzetesen becsülteknél is alacsonyabbak lehetnek, hektáronként 2-2,1 tonna körül alakulhatnak.

Idén több nehézség is tapasztalható volt a szántóföldi növénytermesztésben: a gazdálkodók 300 ezer hektárra jelentettek be aszálykárt, emellett az elmúlt időszak intenzív csapadékos időjárása miatt mintegy 10 ezer hektáron a belvíz is megjelent - közölte Feldman Zsolt.

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke visszatekintése szerint 2019 őszén sose látott optimális időjárás volt a szántóföldi munkák elvégzésére, nagyon jó ütemben és minőségben tudták elvégezni az őszi munkákat. Ez tükröződött is a decemberi felmérésben, amikor 70 százalék felett voltak a jó minőségű vetések az országban, ez vonatkozott a kalászosokra és a repcére is.

Ugyanakkor a tél nem kedvezett a vetéseknek, nem volt hosszú ideig hótakaró és hideg időjárás, emiatt márciusban a szokottnál két héttel korábban kezdődtek a tavaszi munkák. Ezek jó ütemben indultak el, azonban nem lehetett számítani a március közepétől kezdődő tízhetes csapadékmentes időszakra. A későn érkezett csapadék nem tudott sokat segíteni a károsult növények állapotán, legkevésbé a repcén, amelynek jellemzően hektáronkénti közel 3 tonnás termésátlaga az idén jóval alacsonyabb lesz - idézte a GOSZ elnökét az MTI.