Rossz hírt kaptak a 130 ezer forintnál magasabb nyugdíjjal rendelkezők

Már csak az nyugdíjas pályázhat szociális üdülésre az Erzsébet-programban, akinek a nyugdíja nem haladja meg a 130 ezer forintot. Eddig ez a kritérium még 147 ezer forint volt.

Több ezer nyugdíjast zárhatott ki a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) az Erzsébet-programból azzal a pályázati szigorítással, hogy a 2020-as üdülésekre már csak azok pályázhatnak, akiknek rendszeres, a 2019-re megállapított havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 130 ezer forintot. Ez az összeghatár eddig 147 ezer forint volt. Az MNÜA Facebook-oldalán egymást érik a felháborodott hozzászólások.

"Miért vitték le 130 ezere? Ezzel nagyon sok személyt kizártak, mert pont 1-2 ezerrel meghaladja az átlag. Miért lett kevesebb a tavalyi 147 ezer forintnál a pályázati összeg?" - olvashatók a értetlenkedő kérdések. Valóban több ezer embert érinthet, hogy 17 ezer forinttal lejjebb szállították a rászorultsági határt, hiszen a Világgazdaság összesítette a Magyar Államkincstár adatait, amelyekből kiderült, hogy 2019 januárjában összesen 2 156 622 millió magyar kapott nyugdíjat, közülük 2 031 674-en öregségi nyugdíjat, aminek átlagos összege 134,9 ezer forint volt havonta. Tavaly 43 ezer nyugdíjas és 9 ezer fogyatékossággal élő tudott szociálisan üdülni.

"Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személy, akinek rendszeres, a 2019. évre megállapított havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 130 ezer forintot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik" - szól pontosan a pályázati kritérium. Pályázni november 29-ig lehet, az elnyert üdülési támogatást pedig legkésőbb 2020. december 31-ig kell felhasználni. Szintén változás, hogy a nyugdíjasoknak is ki kell tölteniük egy formanyomtatványt arról, hogy hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez. Ennek hiányában a pályázatot automatikusan törlik.

Ugyanakkor annak is lehet örülni, hogy egyáltalán még van pályázat, hiszen a Napi.hu írta meg először, hogy a jövőben kifejezetten csak a szegény gyerekeknek szól az Erzsébet-program. Egy megszavazott törvénymódosítás ugyanis kivette a szövegből a szociálisan rászoruló kifejezést és már csak a gyerekek üdültetése és étkezése maradt benne. Azóta sem derült ki, hogy ennek a módosításnak mi értelme volt. Azon is változtattak törvényileg, hogy a nyaralást biztosító Erzsébet-programot a jövőben az állam már nem szervezi, hanem csak támogatja. A szociális üdüléseket eddig közfeladatot ellátó szervként a MNÜA szervezte, de az alapítvány erre vonatkozó feladatait is eltörölte a módosító javaslat. Ugyanakkor a törvénymódosítás csak 2020. január 1-én lép hatályba.

Az Erzsébet-utalványokat körülbelül 3 millióan használták, valamely formájával pedig 60 ezer elfogadóhelyen lehetett vásárolni országszerte. Ugyanakkor a 2019. január 1-től hatályos adójogszabályok értelmében az Erzsébet-utalványok kedvezményes adózása megszűnt. Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. ettől az időponttól kezdődően mind a papíralapú, mind az elektronikus utalványok forgalmazását megszüntette. A forgalomban lévő szelvényeket már csak idén lehet felhasználni.

