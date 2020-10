Szereti a birsalmát? Akkor erről jobb, ha tud!

A birsalma (ami valójában se nem alma, se nem körte) egy különleges gyümölcs, legalábbis olyan tekintetben, hogy gyakorlatilag csak feldolgozott formában fogyasztjuk, mivel éretten is igen kemény és fanyar ízű - írja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Az érett, többnyire sárga fedőszínű birs 6-9 héten keresztül tárolható anélkül, hogy megfonnyadna. A gyümölcsök általában a szedés után tíz nappal kezdenek illatozni.

A birs illatát az alma és a körte átveszi, ezért külön kell tárolni! A birs tárolhatósági ideje nemcsak a tárolási módtól függ, hanem alapvetően fajtatulajdonság.

A piacon októbertől kapható. Kemény, molyhos tapintású, világossárga külsejű birset válasszunk. A felszínen időnként tapasztalható száraz, barnás foltok nem befolyásolják a gyümölcs minőségét. Ne vegyük meg a fonnyadt, puha és a szinte teljesen barnásra színeződött héjú gyümölcsöt! A piacon vásárolt érett gyümölcsöt hűtőszekrényben tároljuk.



Ha fáról szedjük

A kifejlett, illatos, mindenhol sárga színű gyümölcs könnyen elválik az ágtól. Saját használatra ekkor szedjük, szárával együtt. A leveleket vágjuk le ollóval. Ne dörzsöljük le a védőréteget. Sötét, hűvös, nem teljesen száraz helyiségben szárával lefelé sorakoztassuk szalmára és takarjuk le papírral. Hetente nézzük át. Megfelelő környezetben (ahol nem kezd ráncosodni) hetekig eltartható.

Így készül a birsalmakompót Az egyszerű almakompóthoz hasonlóan készítjük a birsalma kompótot is. A meghámozott, felkockázott birsalmát egy lábosba tesszük, majd annyi vizet öntünk rá, amennyi ellepi, 1 db fahéjat, 6-8 db egész szegfűszeget teszünk bele, 1 citrom levét belefacsarjuk és cukorral ízesítjük. Felforraljuk, és addig főzzük, amíg puha nem lesz az alma húsa. Érdemes az elkövetkező napokban elfogyasztani!

Vitaminban gazdag

A birsalma rengeteg értékes vitamint, ásványi anyagot, ásványi sót tartalmaz. Van benne A-, C- és E-vitamin, B1- és B2-vitamin, de még P-vitamin is, utóbbi a koleszterinszint szabályozásában játszik szerepet. Kalciumban, káliumban, vasban és foszforban gazdag, és igen magas a pektin tartalma: a pektin - mely a héjban található - nagyon értékes rost a számunkra. A gyümölcs almasavat és csersavat is tartalmaz. A birs pektin tartalma miatt leköti a méreganyagokat. Ízületi fájdalmakban szenvedők egyenek minden nap birset. Nyákoldó, nyugtató hatású a birs levéből készült főzet. A birs emésztési problémák esetén is jól használható - hívja fel a figyelmet a hatóság az "Ételt csak okosan" oldalon.