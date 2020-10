Szereti az édesburgonyát? Akkor erről jó, ha tud!

Az édesburgonyáról vagy más néven batátáról ír hosszabban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), amely csak nevében burgonya valójában a szulákfélék családjába tartozik, így a dísznövényként ismert hajnalka, vagy a gyomnövény apró szulák rokona.

A gumója is különbözik a burgonyáétól, a batáta gumója valójában gyökér, míg a burgonyáé módosult szár. Az édesburgonyának is Közép- és Dél-Amerika az őshazája, ahol évezredek óta fogyasztják. Európába Kolumbusz hozta az első növényeket. Napjainkban az egész világon termesztik, több mint 7000 fajtáját. A legnagyobb előállító Kína, de alapélelmiszernek számít Afrikában is.

A felhasználás módja viszont valóban hasonlít a burgonyáéra, a batátát fogyaszthatjuk sütve, főve, pürének, vagy akár hasábburgonyaként.

Tápanyag-összetételét tekintve az édesburgonya nagyjából ugyanannyi szénhidrátot és fehérjét, de több rostot tartalmaz, mint a krumpli, valamint több vitamin található benne (pl. az A-vitamin-tartalma nagyon magas, de jelentős a B6- és C-vitamin-tartalma is). Számottevő az ásványianyag-tartalma.

A hazai kereskedelemben leginkább fehér, narancssárga és lila húsú fajták kaphatók. A narancssárga húsú fajták sok karotint tartalmaznak, ami az A-vitamin képződéséhez kell, a lila fajtákban pedig sok az antocián, ami antioxidáns hatásánál fogva segíti a szervezetet a szabad gyökök elleni védekezésben.

Magas szénhidráttartalma ellenére nem emeli gyorsan a vércukorszintet, ezért cukorbetegek is fogyaszthatják. Összességében tehát az édesburgonya kifejezetten egészséges tápláléknak mondható, íze pedig kissé a sütőtökre és a sült gesztenyére emlékeztet. Elterjedését némileg gátolja az ára, legalábbis a burgonyához képest, viszonylag magas. Ennek ellenére megéri az étrendünket színesíteni vele - írja a Nébih az "Ételt csak okosan" oldalon.

A batáta melegigényes trópusi növény, ezért a hideget a gumók sem viselik el. Legalább 15 Celsius fokos hőmérséklet és kb. 80 százalékos relatív páratartalom kell ahhoz, hogy hosszabb ideig megőrizzék a minőségüket.

Télen inkább a konyhában tartsuk, ne a krumplival együtt a kamrában vagy pincében. Az édesburgonya hazai termesztésére már vannak ígéretes próbálkozások, különösen a könnyen felmelegedő laza vagy középkötött talajokat szereti. Viszont a legkisebb fagyokat sem viseli el, ezért a kiültetés és a betakarítás idejét jól kell időzíteni.