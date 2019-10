Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tűzszerész robotokat vesz a rendőrség

Három tűzszerész robotot és négy tűzszerész romboló eszközt kíván vásárolni a Készenléti Rendőrség.

A nyílt tenderfelhívást az ajánlatkérő Készenléti Rendőrség közölte az uniós közbeszerzési közlönyben. A robotok közül 1 nehéz tűzszerész, 2 közepes tűzszerész eszköz, míg a harmadik részben 4 tűzszerész romboló eszköz szerepel. Mind a három részre külön-külön lehet ajánlatot tenni.

Az ajánlattevőknek az első részhez legalább 85 millió forint értékű nehéz tűzszerész robot szállítási referenciát kell felmutatniuk. A második részhez elég referenciának egy közepes robot, míg a harmadik részhez két romboló eszköz a referencia. Mindezeket az utóbbi három évben kellett leszállítani.

Az ajánlattételi határidő november 7. Az értékelésnél az ár 70, a minőség pedig 30 súlyszámmal szerepel.

A Készenléti Rendőrség idén júliusban 11 darab MD902 és 4 darab MD500E típusú helikopter javítására írt ki tendert, nettó 1 milliárd 735 millió forintért.

Korábban, 2016 decemberében védett vezetőkkel kapcsolatos biztosítási feladatokat is ellátó Készenléti Rendőrség prémium kategóriás személyautókat, terepjárókat és kisbuszokat szerzett be nettó 268,3 millió forintért. Az év júniusában is vásárolt a szervezeten belül működő Köztársasági Elnöki Őrségnek tíz, speciális biztonsági feladatokat ellátó járművet, 156,2 millió forintért.