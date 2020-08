Új fejlemény a vesztegetéssel gyanúsított Mozaik utcai vizsgáztatók ügyében

Mióta rabszíjon vitték el a korrupcióval gyanúsított vizsgabiztosokat, az ötödik sebességből egyes fokozatba kapcsolt vissza az autók műszaki vizsgáztatása az eddig legforgalmasabb ilyen állomáson, a Mozaik utcában. A Napi.hu azt tapasztalta: a korábbi húsz vizsgabiztos helyett mindössze kettő dolgozik egy hétköznap.

Ezen a héten dönt a bíróság a július 9-én hivatali vesztegetés miatt, egy hónapos letartóztatásba helyezett autós műszaki vizsgabiztosok sorsáról. Rajtaütésszerű akcióban a rendőrség és az ügyészség július 7-én hajnalban, Budapest közismert autós vizsgaállomásáról, a Mozaik utcából mindegyik vizsgabiztost bilincsbe verve vezették el. A sors fintora, hogy olyan fekete kisbuszokkal vitték őket a fogdába, amelyeket ők is vizsgáztattak pár hónappal korábban.

A Napi.hu szerzője utánajárt, mi történik most a Mozaik utcában. A Duna-parti épületbe belépve tömeg fogadta az előcsarnokban. Kiderült, nem ritkán tumultuózus jelenetek játszódnak le, korábban ugyanis húsz vizsgabiztos dolgozott ott, jelenleg viszont mindössze kettő. A rendőrségi akció után egy nappal három biztost csoportosítottak át a Vass Gereben utcai vizsgaállomásról, közülük azonban egy megbetegedett, ezért már csak két személy teljesít szolgálatot.

Külföldről behozott járműveket és taxikat vizsgáztatnak

Budapest valaha legforgalmasabb vizsgaállomásán ma az a munkarend, hogy már nem két műszakban és négy soron zajlik a járművek vizsgáztatása, hanem egy műszakban és két soron. Ez is rendkívüli erőfeszítést kíván a két vizsgabiztostól. Oda-vissza szaladgálnak, a sor elejétől a végéig. Egy ember gyakorlatilag kettő munkáját végzi el. Hasonló munkarendre korábban csak kivételes esetben, nagy szabadságolások idején volt példa.

Azt is most vezették be, hogy egy nap csak 35-50 sorszámot adnak ki. Szigorú rendben: egy személy, egy sorszám, egy autó. Korábban egy-egy autókereskedő akár 6-8 autót is levizsgáztathatott egy délelőtt. Ma már nem lehet meghatalmazással vizsgáztatni, egyik nepper nem adhat megbízást a másiknak.

A Mozaik utcában már vagy fél évtizede csak hatósági vizsgáztatás folyik, ami azt jelenti, hogy egyszerű autós ide nem jöhet, külföldről behozott járműveket és taxikat vizsgáztatnak ott. A hatóságok gyanúja szerint a vizsgáztatást végző biztosok több, járműkereskedelemmel foglalkozó személlyel abban állapodtak meg, hogy "rendszeresen jogtalan anyagi előnyt kérnek, illetve fogadnak el gépjárművek műszaki vizsgáztatásával kapcsolatban." Az összeget csak becsülni lehet. Naponta legalább száz autót vizsgáztattak a kereskedők.

Ötezertől 100 ezer forintig

A Mozaik utcából származó információk szerint a minimális, automatikusnak mondható csúszópénz 5000 forint volt, amit csak azért kellett fizetni, hogy gördülékenyebben menjen a munka. Ha nagyobb hiba fölött "hunytak szemet" a vizsgabiztosok, akkor akár 50-100 ezer forintot is elkértek.

A korrupciós kapcsolatrendszerben érintett kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők - a hivatalos ügyintézési díjon túl - a gépjármű kategóriájától és a szabálytalanság mértékétől függően fogadhattak el vesztegetési pénzt a kereskedőktől a soron kívüli vizsgáztatásáért, vagy a vizsgák során felmerülő szabálytalanságok figyelmen kívül hagyásáért. Így naponta több tízezer, esetenként akár százezer forinttal gazdagodhattak - írta korábban a Központi Nyomozó Főügyészség. Jelenleg húsz főt gyanúsít korrupcióval a hatóság, közülük 11 ember van letartóztatásban.

Korábban már több neppert lekapcsolt a hatóság. A Mozaik utcában többen is azt feltételezik, hogy ők köthettek vádalkut, és vizsgabiztosokat neveztek meg. Most azonban fordult a kocka, a Mozaik utcában ma szabadlábon tébláboló nepperek erősen tartanak attól, hogy a letartóztatott vizsgabiztosok rájuk vallanak.

