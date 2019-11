Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új sebességkorlátozás az M7-es székesfehérvári szakaszán

Új forgalmi rend lépett életbe az M7-es autópálya Siófok felé vezető oldalán a Székesfehérvár, Centrum csomópontnál november 19-e, keddtől. A korábbi forgalombiztonságot növelő intézkedéseket folytatva, a szakemberek most torlódásra és veszélyre figyelmeztető jelzőtáblákat helyeztek ki, illetve 100 km/órás sebességkorlátozást vezettek be.

A táblákat az M7-es autópálya és a 63-as főút csomópontjában, az autópálya kihajtón rendszeresen jelentkező torlódások csökkentése és a balesetek megelőzése érdekében helyezték ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei.

A csomópontban azért alakul ki torlódás, mert a 8-as és 63-as főutak körforgalmi csomópontja és a hozzá kapcsolódó, nem állami tulajdonban lévő körforgalmi csomópontok, illetve úthálózat már nem tudja az utóbbi évek rendkívül dinamikusan növekvő forgalmát elvezetni, így az M7-es autópályáról lehajtó járművek bizonyos forgalomnagyság felett nem tudják elhagyni az autópálya lassítósávját.

A torlódásokkal kapcsolatban 2017-ben az M7-es autópályán sárga hátterű, torlódásra figyelmeztető és veszélyt jelző táblákat helyeztek ki a szakemberek, 2018-ban pedig meghosszabbították a lassítósávot és ideiglenes forgalmi rendet vezettek be. Idén szeptemberben az érintett bevásárlóközpontnál található körfogalomnál Veszprém felől olyan táblákat is kihelyeztek, melyek a cipzár elv használatára hívják fel az autósok figyelmet. November 19-től újabb torlódásra és veszélyre figyelmeztető jelzőtáblákat helyeztek ki, illetve 100 km/órás sebességkorlátozást vezettek be az M7-es autópálya érintett csomópontjánál.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK