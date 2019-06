Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb árrobbanás fenyegeti a szegényebb családokat és a nyugdíjasokat

Az utóbbi hónapokban nagyjából 20 százalékkal drágultak a burgonyafélék, a friss zöldségek és gyümölcsök. Ráadásul a leghétköznapibb termékek ára akár másfél-kétszeresére is nőtt az egy évvel korábbihoz képest. S ezzel még nincs vége, a májusi mostoha időjárási körülmények miatt az eper és a korai cseresznye is 20-30 százalékkal drágulhat a tavalyihoz képest - számolt be a Magyar Hang.

A KSH fogyasztói kosarában 26 százalékos súllyal szerepelnek az élelmiszerek, így a szegényebb családok és a nyugdíjasok számára még sosem volt ilyen drága a nagybevásárlás, mint most. A GfK Hungária felmérése szerint a brutális áremelkedés ellenére is a nyugdíjasok veszik a leginkább a zöldséget és a gyümölcsöt. Egyetlen jó hír van csupán a sok rossz között: a szakértők szerint elértük a drágulási hullám tetejét, és júniustól már csökkenésnek indulnak az árak - írta a hetilap.

Ráadásul nem mindegyik idényáras terméknek tett be a rendkívül csapadékos időjárás, zöldborsóból például rekordtermés várható. Még a közép- és késői érésű cseresznyefajtáknál sincs minden veszve: ha a következő napokban megszűnnek a nagy esőzések, akkor jó minőségű termés várható - mondta Ledó Ferenc, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.

A meggy is drágulhat, mert abból is kevesebb termés várható. Ráadásul akácmézből is feleannyi lesz, mint egy átlagos évben, mert a lehető legrosszabbkor érkezett a csapadék, az esőben a méhek nem tudtak kirepülni.

Ledó szerint almából, körtéből egyelőre átlagtermés várható idén, őszibarackból és kajsziból pedig biztos, hogy több lesz a tavalyinál. A zöldségfélék közül a szabadföldi káposzták szezonja jön, ezeknek pedig kifejezetten jól jött a sok csapadék. Paprikából, paradicsomból és uborkából eddig fűtött fólia- vagy üvegházasat vásárolhattunk, a paprika esetében három hét múlva várható az igazi árcsökkenés. A paradicsomot azonban aggódva figyelik a szakértők, mert nem volt elég napsütés, alacsonyabbak a szárak, mint tavaly ugyanilyenkor.

A burgonya, a hagymafélék és a gyökérzöldségek eddig azért voltak drágák, mert már csak tárolt maradt belőlük, tavaly pedig az aszályos időjárás miatt eleve rossz volt a termés, nemcsak nálunk, hanem Európában is. Most már azonban hamarosan megjelennek a friss, szabadföldi zöldségek, és ezek ára a tavalyi szint körül mozoghat.

A jövőben a húsoknál is drágulásra kell számítani. Kínában ugyanis megjelent a gyorsan fertőző afrikai sertéspestis, ezért az állomány jó részére kényszervágás várhat. Az élő sertés ára csak az idén átlagosan közel 30 százalékkal emelkedett Magyarországon, és ez előbb-utóbb begyűrűzik a végtermékek fogyasztói árába is - állapította meg Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke. A tőkehúsoknál nagyobb áremelkedésre lehet számítani, mert a húsalapanyag önköltségi részesedése nagyobb.

