Ultimátumot kapott a kormány a devizahiteles kilakoltatások leállítására

A devizahiteles peréről ismert Kásler Árpád hétfőig adott időt a kormánynak a kilakoltatások és végrehajtások leállítására. Ha ez nem történik meg, akkor erőszakot, vagy mártírhalált sem mellőző akciókat ígért.

A Hazapartja.hu oldalon megjelent "72 órás ultimátum a magyar kormányhoz Kásler Árpádtól" című közlemény szerint amennyiben október 10-én reggel nyolc óráig nem állítja le a kormány a devizahiteles ügyekben indított végrehajtásokat, és nem állít vizsgálóbizottságot az okozott károk felmérésére és a kártérítések megkezdésére, akkor Kásler lépni fog - írja a Magyar Hang.

A portál szerint a közlemény szövegében az szerepel, hogy "erőszak alkalmazásával, ha kell mártírhalál árán is megteszek mindent ennek megfékezésére". Kásler szerint most nincs idő kifogásokra a másik oldalról sem, mert ha a bajba jutott hitelesek most nem lépnek, akkor végleg elveszíthetik az érdekérvényesítő képességüket.

A képviselő az Európai Parlament Petíciós Bizottsága előtt ugyancsak a kilakoltatások és végrehajtások leállítását kérte szeptember 5-én, míg az Európai Bizottság képviselője október végéig kérte a kormányt, hogy tisztázza a vázolt fogyasztóvédelmi aggályokra a választ.