Váratlan fordulat az MNB-ben - máris erősödik a forint

A monetáris tanács szerint végig, a monetáris politika 5-8 negyedéves horizontján a jelenlegi laza monetáris kondíciók már nem tudnak fennmaradni - kommentálta a Portfolio.hu kérdésére a keddi kamatdöntést az MNB. Az újabb nyilatkozatra máris magához tért a forintárfolyam.

Ezzel az MT azt kívánja üzenni, hogy az inflációs célkövetésnél a hangsúly visszahelyeződik az elsődleges cél elérésére és fenntartására - válaszolta a jegybank a portálnak arra a kérdésére, mit jelent az, hogy nagyobb hangsúly helyeződik majd az elsődleges cél elérésére.

Amikor az infláció messze a cél alatt tartózkodott, az MNB más mandátumára is hangsúlyt helyezett. Jelenleg viszont az infláció már közelít az inflációs célhoz, ezért a tanács fókusza visszahelyeződik az elsődleges cél fenntartható elérésére. A testület ezzel azt kívánja üzenni, hogy az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása - kommentálta az MNB azt, hogyan befolyásolja a reakcióját a forintárfolyam.

Az MT az inflációs és a reálgazdasági kilátások változásán keresztül értékeli az árfolyam és más tényezők tartós elmozdulásának hatását. Az árfolyam alakulása így csak közvetve, annak az inflációs folyamatokra gyakorolt hatásán keresztül befolyásolja a tanács helyzetértékelését - írta a jegybank.

A Reuters szerint nem sokkal az első közlemény után egy újabb dokumentumot adott ki az MNB, melyben elmagyarázzák a mai lépéseiket és nyugtatják a piacot.

A kommentárok hatására a forint gyengülése megfordul és az euróval szemben a 325 körüli szintekről három forinttal lejjebb, 322-322,5 forint környékére ugrott.

Az MNB háromkor közzétette a csütörtökön publikálandó új inflációs jelentés makroszámait is. Eszerint a jegybanki stáb úgy látja, hogy a GDP idén 4,4 százalékkal nőhet (a korábbi várakozás 4,2 százalék volt), míg jövőre 3,5 százalékot várnak (ez addigi 3,3 százalék helyett), majd 2020-ra is 0,1 százalékponttal javítottak a prognózison és már 2,8 százalékkal számolnak. Ezzel párhuzamosan is magasabb inflációval számolnak: idén az átlag 2,5 százalék helyett 2,8 százalék lehet, 2019-ben pedig 2,9 százalék helyett már 3,1 százalékot várnak, míg 2020-ban maradt a 3 százalékos prognózis.