Veszteséges lesz a tejtermelés, vagy jön a drágulás?

A nyerstej ára egyre kevésbé tudja fedezni a költségeket, bár 4-5 éve ez az ár még kiválónak minősült volna. A negatív árspirált rendezni kell a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szerint.

A hazai nyerstej felvásárlási átlagár 2017 januárja óta mintegy 29 hónapja a 91-101 forintos sávban mozog kilogrammonként (1 kilogramm tej = 0,971 liter tej) sávban mozog. Az ár stabilitása ugyan üdvözlendő a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szerint, azonban a nyerstej ára az infláció, az input költségek változása miatt egyre kevésbé tudja fedezni az emelkedő önköltségeket - hívja fel a figyelmet a szakmai szervezet, hozzátéve: ez az ár 4-5 éve kiválónak minősült volna.

Az olaszországi azonnali (spot) tej kilogrammonkénti ára 2019 júliusában átszámítva 140 forint, ez az ár jelentősen magasabb az ismert májusi, 98 forintos havi hazai felvásárlási és 90 forintos kiviteli árnál egyaránt. Az idei első 7 hónap azonnali árának átlaga 19 százalékkal magasabb a múlt év azonos időszakához képest. Az utolsó 3 hónap alatt az áremelkedés 30 százalékot meghaladó volt.

Az olaszországi fölözött spot tej ár 2019. július közepén átszámítva 79 forint kilogrammonként, ez több mint 70 százalékkal haladja meg a 3 hónappal korábbi, áprilisi árat. Az idei első 7 hónap átlaga 80 százalékkal magasabb a múlt év azonos időszakához képest. Ezen csalogató külpiaci árak miatt a hazai nyerstej árualap megvédéséhez, itthon tartásához a termékpálya mindannyi szereplőjének összefogása szükséges a szakmaközi szervezet szerint.

Már csak azért is, mert az EU28 súlyozott nyerstej átlagára kilogrammonként 109 forint, illetve a regionális versenytársaink nyerstej ára szintén magasabb a hazainál. Az idei évre az EU tejtermékei iránti nemzetközi kereslet fennmaradása és a kedvező időjárási körülmények feltételezésével is csak egy mérsékelt, 0,9-1,0 százalékos nyerstej termelés-növekedés prognosztizálható. Az EU tejtermelése a tavalyi aszály miatti takarmánypiaci helyzet következtében 5 hónap visszaesést mutat. 2020-ra is csupán 0,9 százalékos növekedést jósolnak Európára. Az Egyesült Államok, Új Zéland, Ausztria és Dél-Amerika termelése sem nő, így a világ összesített tejtermelése immár hatodik hónapja csökken.

A világpiaci helyzet tehát kiegyensúlyozottnak tekinthető, mindazonáltal jelentősek a keresleti oldalt érintő bizonytalanságok (például Brexit, olajárak és az Egyesült Államok vámjai) - hívják fel a figyelmet a terméktanács szakértői. Felhívják a figyelmet arra, hogy a globális keresletet jelenleg Kína mozgatja. Az afrikai sertéspestis vírus (ASF) közvetett hatása miatt pedig Kínának még nagyobb szüksége lehet a tej és tejtermék Európából származó importjára.

Eközben alig ért véget 2019 első nyári hónapja, máris két hőhullámon van túl Európa. A nyári hőstressz hatására megtermelt nyerstej mennyisége akár kétszámjegyű csökkenést is mutathat, csökkenthet a takarmányfelvétel és a tejzsírtartalom egyaránt. A következő hónapokban a keresleti piac irányába mozduló trendek, a nyerstej kínálat időjárás miatti csökkenése, a spot árak további erőteljes emelkedése várható.

Hazai viszonylatban mindeközben az erősödő infláció, az input költségek drasztikus növekedése továbbra is igen súlyos kihívást jelent. A tejtermelők és a tejfeldolgozók is jelzik a terméktanács felé például a munkaerőköltségek és bérköltségek folyamatos emelkedését. Nem csak a megnövekedett minimálbér okoz gondot a munkaadóknak, mivel a magasabb keresetű dolgozók bérét is ugyanúgy emelni kell, hogy meg tudják tartani őket. A tejiparból hiányzik a szakképzett munkaerő, amelynek pótlása szintén jelentős anyagi teher. Ráadásul kétszámjegyű ipari energiaár és egyéb költségnövekedésről (például szennyvíz, víz, fuvardíj, csomagolóanyag, alkatrész, tisztítószerek, vegyszerek, munkaruházat stb.) számolnak be a szakmaközi szervezet tagjai.

A termelők és feldolgozók ilyen környezetben képtelenek hatékonyságukat, termelékenységüket, illetve az automatizálást a jelenleginél gyorsabb ütemben növelni. A hazai feldolgozói átadói árak esetében például a 1,5 százalékos UHT tejek átadói ára 7 hónapja nem mozdul, literenként 144-146 forint között "ragadt", a trappista sajtoknál pedig 9 hónapja nem mozdultak el az árak a kilogrammonkénti 1203-1241 forint közötti sávból. Tény, hogy két éve, 2017 nyarán is ezeket az átadói árakat lehetett látni. Eközben az ágazatot felemésztő infláció mértéke 2019 folyamán a korábbi éveket jóval meghaladó mértékű és folyamatosan növekszik.

A terméktanács a kiskereskedelmi láncokkal kötött együttműködési megállapodásokban közvetve azt is vállalta, hogy a feldolgozó tagok kiszolgálják hazai tej és tejtermékekkel a kiskereskedelmi láncokat, így közvetve a lakosságot is. Ehhez és a hazai tejtermelők és feldolgozók életben tartásához (és fejlesztéséhez) együttműködés szükséges, mely az ágazat egészében fellelhető, de fenntarthatatlan strukturális költségproblémák rendezését is magában kell, hogy foglalja - hívja fel a figyelmet a tej terméktanács.