Visszatér a tél - veszélyre figyelmeztet az OMSZ

Szombaton már nemcsak eső, ónos eső, hanem havazás, hófúvás is várható - figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta szombaton a reggeli óráktól délnyugat felől terjedve jelentős mennyiségű (általában 10-20 milliméter) csapadék várható az országban. A sok eső miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki figyelmeztetést.

Északkelet felől egyre nagyobb területen havazásba, az Alföldön ónos esőbe, fagyott esőbe válthat a csapadék halmazállapota. Az ónos eső veszélye miatt Baranya, Békés, Csongrád és Tolna megyére elsőfokú, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú figyelmeztetést is kiadták.

Szombaton a késő délutáni, esti óráktól általában az ország délkeleti harmadában ezen belül kiemelten az Alföldön, annak is főként egy délnyugati-északkeleti tengelyében az eső, illetve időszakos havazás mellett jelentős mennyiségű ónos eső vagy - bizonytalan módon - fagyott eső hullhat az éjféli órákig.

Szombaton a délutáni óráktól északkelet, illetve északnyugat felől egyre nagyobb területen havazásba vált a csapadék. Az ország északkeleti harmadában és az Alpokalján 5-10 centiméter körüli hó hullhat. A havazás miatt Budapestre és Pest megyére, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki figyelmeztetést.

Az ország nagy részén hófúvásra is figyelmeztetnek. Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyére a másodfokú figyelmeztetést is kiadták. Budapestre, és Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas megyére ugyancsak a hófúvás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Mint kifejtették: erős hófúvásra az Északi-középhegységben, annak előterében, kiemelten a Bodrogközben lehet számítani. Ezeken a részeken viharos széllökések is valószínűek.

Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 6, a legmagasabb hőmérséklet plusz 1 és 8 Celsius-fok között várható.

Képünk forrása: AFP photo/Philippe HUGUEN