Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Zsúfolt utakkal kell számolni

Nagy forgalom és dugók vannak országszerte. Több baleset is volt.

Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon - írja aktuális összegfoglalójában az Útinform..

Az M1-es autópályán, a szokottnál is többen haladnak Budapest irányába, ez az oka annak, hogy a határtól Mosonmagyaróvár környékéig, Győr elkerülő szakaszán, majd Bicskétől egészen az M0-s autóútig összefüggő kocsisorban, telített sávokon, helyenként lépésben halad a forgalom. A köztes autópálya szakaszokon is - látszólag indokolatlanul- tapasztalhatnak lassulásokat.

Az M0-s autóúton, az M5-ös autópályáig hasonló a helyzet.

A torlódásokban mindkét gyorsforgalmi úton koccanásos balesetek, időszakos sávzárások is előfordulnak.

Aki most Hegyeshalomtól az M5-ösig közlekedik, akár két órával is hosszabb menetidővel számolhat. Az M5-ös autópályán ugyancsak telítettek a sávok, és hasonlóan nehézkes az előrejutás. Röszkénél, a határ kilépő oldalán több, mint 3 órás a várakozó kocsisor. Tompánál, az 53-as főúton is több órás várakozásra kell készülni a határ kilépő oldalán.

Az M0-s autóúton, a déli terelt szakaszon, az M5-ös autópálya felé jelentős, több km-es torlódásra kell készülni, közel két órás a menetidő-növekedés, az M7-es csomóponttól araszolnak az autósok.

Baleset történt a reggeli órákban az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a 62-es km-nél. A pálya főváros felé vezető oldalát lezárták, a 67-es km-nél, a Lajosmizsei csomópontban kiterelik a forgalmat, visszatérni.

Örkénynél lehet. A kiterelésnél körülbelül 2 km-es a feltorlódott kocsisor.

Az ellenkező oldalon, Röszke felé a Kecskemétet elkerülő szakaszon a Kecskemét-Észak csomópont előtt is baleset nehezíti a közlekedést. A 80-as km-nél sávzárásra és torlódásra készüljenek! Távolabb, a Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon is lelassulnak a járművek.

Az M7-es autópályán, Letenye felé a 30-as km-nél, a Martonvásár csomópontnál a felhajtó ágon két személyautó ütközött össze. Sávzárásra készüljenek az arra közlekedők!

A 11-es főúton, Leányfalunál a 26-os km-nél baleset miatt lezárták a fél útpályát.

Eger határában, a 25-ös főút 11-es km-nél egy személyautó pályaelhagyásos balesetet szenvedett. Forgalomkorlátozásra kell számítani!

Pilisvörösváron az Iskola utcát hatósági tevékenység miatt várhatóan 15.00-ig lezárták.

A magyar-szlovák határszakaszon, átadták a forgalomnak a már új autópályaként üzemelő M15-ös autópályát, ami korszerűbb és biztonságos kapcsolatot nyújt az M1-es autópálya és Rajka határátkelő között.

A magyar-szlovén határszakaszon, az új korszerűsített M70-es autópályát szintén a napokban adták át a forgalomnak az M7-es autópálya és Tornyiszentmiklós határállomás között.