Andy Vajna mesés öröksége milliós mínuszt hozott özvegyének

A leggazdagabbak közé került Vajna Tímea: a Forbes karácsonykor kihozott toplistáján a 40. helyre tették, 37 milliárd forintos vagyonnal. De az általa örökölt cég frissen leadott beszámolója szerint eddig csak vesztesége volt a sztárproducer utáni örökségéből.

Szabó Dániel , 2020. január 2. csütörtök, 19:57 Fotó: Napi.hu / Szabó Dániel - A néhai Andy Vajna kaszinója.

Hivatalosan Vajna Tímea az örököse a 2019 januárjában elhunyt Andy Vajna filmügyi kormánybiztos, vállalkozó milliárdos értékű vagyonkezelőjének, amely alá a néhai férje kaszinója is tartozik. A magyar állam is úgy tudja, hogy az AV Perfect Kft. tulajdonosa így a vagyon nagyobb részét jelentő öt budapesti kaszinó üzemeltetése is, amikre a koncessziós jog elméletileg 2024-ig szól - kezdi cikkét a 24.hu.

A társaság korábban nem adott le mérleget, még ha a 2018-as évről szólót a május 31-i határidőre el kellett volna juttatnia a magyar hivataloknak. A portál szerint viszont most ezt - és az új alapító okiratot - is időben leadta a cég, amelyből kiderül, hogy "eddig nem sok öröme telhetett Vajna Tímeának az örökségében: 2018-ban a társaság mérlegfőösszege 130,5 millió dollár (39,15 milliárd forint) volt, és mínusz 31 172 dollár forint adózott eredménnyel zárta az évet, azaz 9,35 millió forint veszteséget produkált."

A mérleg egyébként mindössze egy bő hónapról ad számot, lévén Vajna 2018 novemberében jegyeztette be az AV Perfect Kft.-t, amibe belepakolta érdekeltségei jelentős részét, a beszámoló időszaka pedig 2018. december végével zárul. A könyvekben 130,5 millió dollár befektetett eszközt mutattak ki, ami teljes egészében tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban - teszi még hozzá a cikk.