Autósok, figyelem: fontos határidő közeleg!

Az eddigi alkuszi tapasztalatok alapján az idei kgfb-kampány kissé rácáfolni látszik az előzetes várakozásokra: bár az ügyfelek a biztosítóiktól már jó ideje megkapták a díjmódosításról szóló értesítéseket, kedvezőbb díjú szerződésre az első három hét során mindössze az érintett autósok 5-6 százaléka váltott. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) az utolsó hétre várja az év végi szerződésváltások mintegy 40 százalékát, így a kampányban biztosítót váltók száma várhatóan 80 ezer körül alakul majd.

Évről évre egyre kevesebb gépjármű vesz részt a kampányban: idén már a személyautóknak mindössze 26 százaléka érintett a kampányban. Az új szerződések száma idén azért is maradhat viszonylag alacsony szinten, mert a baleseti adó biztosítási adóvá történő átalakítása az autósok számára egyáltalán nem okozott díjemelkedést - mondta Papp Lajos, a FBAMSZ gépjárműszekciójának elnöke.

A független alkuszok visszajelzései alapján az új szerződések több mint felét tavalyhoz hasonlóan három biztosító, az Allianz, a K&H és az Union köti az év végi kampány során, de mellettük versenyben van a Genertel és a Signal is.

A jelentős díjkedvezmények miatt ma már tíz autósból 8-9 az egyösszegű éves díjfizetést választja, miközben a korszerű, elektronikus díjfizetési formák fokozatosan háttérbe szorítják a sárga csekket, amelyet immár csupán a szerződők 20-25 százaléka használ a díj befizetésére.

Az év végi szerződést váltók idén is december 1-je éjfélig mondhatják fel szerződésüket meglévő biztosítójuknál. Ez szigorú határidő, amikorra a felmondásnak be is kell érkeznie a biztosítóhoz. Mivel ez a nap idén szombatra esik, a személyes vagy levélben történő felmondást csak november 30-ig rögzíti majd a legtöbb biztosító. Nem ajánlott tehát az utolsó napra hagyni ezt a lépést.

A kampányidőszakban tízből kilenc szerződésváltás már a független alkuszokon keresztül zajlik. (Ez az arány az évközi időszakban 80 százalék körül alakul.) A korszerű online csatornákat használó alkuszok pozícióját tovább erősítette az a tavalyi törvénymódosítás, amely lehetővé tette, a szerződéskötéseket és -felmondásokat nem kell feltétlenül írásba fektetni, azokat elegendő elektronikus formában végrehajtani - közölte a FBAMSZ.