Brutális melósbérek Magyarországon - nettó 232 ezer a minimum

Kattintson a cikk megnyitásához

Sokáig kereste az autóipar a tökéletes, sokoldalúan használható autót. Az ezredfordulóra nagyjából meg is lett. Igazából több gyár feltalálta, bár nem kellett hozzá egy-egy Edison: kompakt, vagy középkategóriás kombi, erős motorral, kicsit megemelve. Befér a család, de lehet vele sportosan is menni, akár a világ végére, ahová már csak sáros földutak visznek, de nem para, mert van összkerékhajtás. Audi Allroad Quattro (1999), Subaru Legacy Outback (1994). Eleinte úgy is tűnt, bejön a formátum, a VW konszernnél lett ?koda Octavia Scout (2005) is. A bab is hús, de annyira, hogy még az Alfa Romeo, amelyiknél évtizedek óta az a cég legnagyobb öröme, hogy luk van a seggén, piacra dobta a Crosswagont.