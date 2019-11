Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csúszott a vizes vébés helyszínnel, perdömpinget kapott a sikercég

Perek sorát indították az elmúlt két évben a Penta Industry Kft. ellen az alvállalkozók és megbízók. A helyzet odáig fajult, hogy a társaságnak esélye sem volt arra, hogy megússza felszámolási eljárás nélkül. Egykor a közbeszerzések gyakori nyertese volt. A hátország elvesztése, a riválisok ügyeskedése és az építőipar legnagyobb problémái egyszerre gyűrték maga alá a Penta Industry Kft.-t, amelynek állítólag a politika is hadat üzent.

Szabó Dániel , 2019. november 28. csütörtök, 07:07 Fotó: MTI Fotó / Soós Lajos

Ha minden egyes ellenük indított kártérítési, garanciális vagy kötbéres eljárást meg akart támadni a Penta Industry, akkor azt nem lehetett volna győzni likviditással. Lényegében a szakértői, ügyvédi és perköltségekkel kifacsartak belőlük mindent

- így kezdte összefoglalni az egykor sikeres Penta Industry Kft. kálváriáját egy, a cég ügyeit ismerő forrás, aki szerint ugyan sok esetben jogosan érvényesítették a társaságon az elmaradt tételeket, de a perdömping nem a véletlen műve volt.

A Penta Industry-t 2011-ben alapították, és már az első évben közel 250 millió forint nettó árbevételt ért el, miután a Penta Általános Építőipari Kft. leányvállalatából elkezdte kinőni magát. Aztán útjaik elváltak, az utóbbi cég ma is működik, míg a Penta Industry november elején felszámolás alá került. (A vállalkozás évek óta névvitában is állt az eredeti tulajdonos céggel.)

A felszámolási eljárás messziről nézve hasonló a magyar építőiparban szokásoshoz: adott egy működő cég, milliárdos árbevétellel, de az alvállalkozók egyszer csak azt tapasztalták, hogy késnek, majd elmaradnak a kifizetések, nehezen tudják elérni a megbízót, aztán olykor sehogyan sem. Végül maradtak a végrehajtási eljárások, perek, ha nagyobb tételekről volt szó.

Egy csapásra a nagyok között

Ha valaki szerződött a Penta Industry-vel, akkor 2017 végéig, 2018 elejéig biztos lóra fogadott: a sokszor Seszták Miklós fejlesztési miniszterrel együtt említett társaság sorra nyerte az állami és önkormányzati megbízásokat, köztük olyan a kormánynál presztízsnek számító beruházások kivitelezését, mint a Fidesz bölcsőjeként emlegetett Bibó István Szakkollégium felújítása, a vizes vébé városligeti szinkronúszó medencéjének építése, vagy a kisvárdai stadion felhúzása.

Az építőipari szóbeszéd szerint épp ezek a beruházások sodorták veszélybe a társaságot: elcsúsztak a Bibó kollégium felújításával - kész sem lett a világversenyre -, valamint pótmunkák kellettek a Városligetben, ahol a bontással is kisebb problémák adódtak. A kisvárdai Várkerti Stadionnak pedig hivatalos átadás-átvétele nem is volt, sőt a helyi fideszes önkormányzat felmondta a céggel megkötött 2,4 milliárd forintos szerződést 2018 szeptemberében.

Ekkor már az építőiparban többen beszéltek arról, hogy a Penta Industry bajban van. Az Index és a 24.hu tavaly őszi cikkeiben már emlegették a kisvárdai önkormányzattal való elmérgesedett viszonyt. Ramor Frigyes, a cég ügyvezetője sem tagadta, voltak elmaradásaik az alvállalkozóik felé, de azt állította, hogy akinek jogos követelése van, az előbb-utóbb meg fogja kapni a pénzét. A csúszásokra azt mondta, hogy az elszámolások mindig projektszintűek, és legfeljebb csak néhány vitatott projektnél vannak késésben, de ha ezekről tudomást szerez, különösen, ha kisebb beszállítóról van szó, azt azonnal igyekszik orvosolni. Ő ugyanerre a megkeresésre határozottan cáfolta, hogy "Seszták Miklós liblingjei" lennének, azt mondta, hogy "az építőiparban mindenki minden kapcsolatrendszerét kihasználja a munkák megszerzésére".

"Tanulságos és egyben a magyar jogrendszert sárba tipró a megrendelőnek az a lépése, amellyel a vállalkozó birtokában lévő építési munkaterületet augusztus 8-án jogellenes módon birtokába visszavette. Az építési napló lezárásra a kormányrendelet alapján csak az átadás-átvételt követően, majd a vállalkozóval történő elszámolást és kifizetés megtörténte után történhet meg" - reagálta a 24.hu-nak a stadionügyre Ramor.

Sorakoznak a perek

Az ügy eljutott a bíróságra, ahogy az államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a Ménesi úti kollégium ügyében is beperelte a Penta Industry-t. Ez ügyben - a Napi.hu által megismert érvelés szerint - az építőipari cég azon az állásponton van, hogy a késedelmi kötbért nem kell megfizetnie, mert nem voltak adottak a kivitelezéshez szükséges munkafeltételek: a megbízó nem intézte el a szükséges közterületfoglalási igényeket időben, valamint vízvételezésre csak egy félcolos cső állt a rendelkezésükre a szükséges négy helyett.

Az ügyben szakértői bizonyítás szükséges, de ilyen kirendelésére csak akkor kerülhet sor, amennyiben a felek letétbe helyezik a szakértői díjelőleget. A Penta Industry esetében viszont nem csak az állammal kellett és kell, hogy pereskedjen: közel 50 bírósági eljárást indítottak ellene 2017 óta. Felperes ellene az állam, önkormányzatok, alvállalkozók és bérbeadók. Ezek esetében a szakértői díjak százezres, milliós tételei, valamint a perköltségek könnyen felszippantják egy társaság likviditását. Információink szerint egy idő után a Penta Industry sem bírta a terhelést, valamint a késedelmes fizetések miatt a sok alvállalkozóval dolgozó cég stigmát kapott, ahogy híre ment annak is, hogy a politika kiátkozta őket.

Presztízs beruházásnál nincs penitencia

"Seszták Miklós háttérbe szorulása nem az igazi indok. Presztízs beruházásoknál csúsztak, a legkirívóbb a vizes vébénél volt. Itt a FINA is felhozta és a sajtó is csámcsogott a csúszásokon. Ez a mostani politikai környezetben, főleg a miniszterelnök előtt, főben járó bűn" - foglalta össze a helyzetet egy forrásunk, de más, a cég sorsát ismerő nyilatkozó is említette, hogy a mini-olimpiának elkönyvelt vizes vébénél a hibázókra kétszeres haraggal sújtottak le.

A már említett, kisvárdai önkormányzattal folyó vita során az iparágon belül sokan egyértelműnek vették, hogy a Penta Industry kiesik a közbeszerzések rendszeres nyertesei közül. A tucatjával a társaság ellen indult végrehajtások hírével már páriává vált a cég.

A lapunknak nyilatkozók többsége 2018 nyarára tette az időpontot, amikor stigmát kapott a cég a legmagasabb szintekről. Mások inkább a télre (tavaly november-december tájára) teszik az "elhatárolódó szép üzenetet", amikor olyan valótlan híreket terjesztettek ismeretlenek, hogy az egykori fejlesztési miniszternél razziát tartott a rendőrség a hozzá közelinek mondott üzleti körök ügyei miatt.

A fenti elméletek jól mutatják a paranoid helyzetet a közbeszerzések miatt orrnehéz magyar építőipari piacon, ahol akár egy álhír is lavinát indíthat el. Más iparági források szerint egy általános kór is utolérte a céget: a munkaerőhiány miatt sokszor vitték el az építkezéseikről pár ezer forintért többért a munkaerőt. Ha pedig a Pentánál emeltek, akkor a költségek szaladtak meg és a profit morzsolódott le. Az általános szolgáltatás- és alapanyagár-emelkedés is nehezítette a társaság tevékenységét.

Van-e még visszaút?

Egyelőre kérdéses, hogy a társaság kikerül-e a felszámolási eljárás alól. Vannak pletykák arról, hogy a szaktudást nem akarják veszni hagyni, ezért majd egy másik kormányközeli vállalkozó vásárolhatja fel a társaságot, illetve a vagyonelemeit. Az Opten adatai szerint a társaság alkalmazottainak száma júniusban nullára csökkent, de előtte is már csak 12 ember volt a csúcson több mint 80 embernek munkát adó társaságnál.

Hogy felállhat-e a cég, kérdéses. Még ha az ellene zajló, százmillió forintos tétű perekben nyerhetne is, a kijelölt felszámolón múlik majd, hogy ezeket folytatja-e. A piacon minden esetre sokan már keresztet vetettek a társaságra.

(Arról, hogy mi okozta a bedőlést, és hogy vannak-e reorganizációs tervei, megkérdéztük a Penta Industry-t, de két hét alatt em reagáltak megkeresésünkre.)

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK