Drágult az állami autóbeszerzés, 740 millióval

Az októberi 45 milliárdos honvédelmi és rendvédelmi autóvásárlási tenderen nyertes szállító, a Porsche-csoport a tervezettnél 740 millió forinttal drágábban szállíthat két autótípust - vette észre az mno.hu.

A 45 milliárd forintos központosított közbeszerzésen 14 kategóriába sorolták a beszerzendő járműveket. Nyolc kategóriában a Porsche-csoport nyert, összesen mintegy nettó 26 milliárd forint keretösszegű megrendeléshez jutva.

A szerződéses árat most azonban megemelték. A nagyobb tételt az 5. kategóriás egyterű, csoportos személyszámításra alkalmas autók beszerzése jelenti: az eredeti ár 980 millió forint volt, amit 1,47 milliárd forintra növeltek - derül ki a Közbeszerzési Értesítőből. A Porsche emellett 500 millió forint helyett 750 millióért szerez be 8. kategóriás, vagyis luxus személyautókat is - áll az uniós közbeszerzési értesítőben (TED).

Mindkét szerződésmódosítás január 23-án történt, és mindkét drágulást olyan tényezővel indokolják, amit a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre - írta az mno.hu. A Porsche-csoport teljes körű szervizszolgáltatást is nyújt a járművek átadásától számított 60 hónapig, vagy a lefutott 200 ezer kilométerig, és vállalják a károk javítását.

