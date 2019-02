Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egy másik gyárat is bezárattak a tönkrement Szarvasi miatt

A szombathelyi Helios Világítástechnikai Kft. január 18-án bejelentette alkalmazottainak, hogy befejezik a termelést – írja válaszlevelében a cég, miután a nyugat.hu a kft. további sorsa felől érdeklődött. A vállalatnál mintegy 80-90 ember dolgozott, de a bezárás több beszállítót is érint, így 350-400 munkahelyről van szó.

Komoly bajba került a szarvasi lámpagyár, aminek szombathelyi tulajdonosai és menedzsmentje volt. Január 25-én be is ütött a baj, mindenkit, mintegy 400 embert elbocsátottak, bezárt a szombathelyi üzletük is - írja a regionális portál.

A társaság tavaly másfél milliárd forintból fejlesztette lámpagyárát, ám ez sem segített, a vezetőség októberében leállította a beruházást és az eszközök értékesítése mellett döntött.

A gyár korábban az IKEA egyik beszállítója volt, az volt a céljuk, hogy az Ikea PS 2014 néven forgalmazott lámpacsalád kizárólagos gyártói legyenek, ehhez vásároltak gépeket és berendezéseket a másfél milliárdos fejlesztés során. A megrendelést azonban elveszítették, mert nem megfelelő minőségű termékek is lejöttek a gyártósorról.

A szarvasi gyár egyik tulajdonosa a szombathelyi Helios Kft. volt, a másik a kőszegi Csébics Ádám. A Heliosnak a Horvátzsidányban élő Csébics Ferenc a többségi tulajdonosa. A közös tulajdonosi kör és a közös menedzsment miatt a szarvasi gyár által felvett hiteleket a szombathelyi Helios Kft-re is ráterhelték, és ez okozta a kft. bezárását.

A Helios Világítástechnikai Kft-t 1992-ben alapították, fő tevékenysége villamos világítóeszközök gyártása volt. A társaság jelezte, hogy minden segítséget megad alkalmazottaiknak, ennek köszönhetően 60 fő már el is helyezkedett, és további tárgyalásokat folytatnak.