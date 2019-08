Eladták és megmenekült a legendás Malév-gép

Marad, ahol eddig is volt a Malév Il-18V HA-MOG lajstromjelű gépe: a ferihegyi repülőmúzeum területén, csak épp új tulajdonoshoz kerül - amely nem is annyira új -, 6,2 millió forint vételár kifizetése után.

Az értékesítési pályázatban meghatározott minimálárnál, 4,22 millió forintnál magasabb összegért, 6,2 millió forintért lett új tulajdonosa az egyik legendás Malév-gépnek - derül ki az Elektronikus Értékesítési Rendszerben megjelent tájékoztatóból.

Az IL-18V HA-MOG lajstromjelű repülőgép korábbi tulajdonosa a tavaly március óta felszámolás alatt lévő Ferihegyi Repülőgép Emlékpark Kulturális Alapítvány, a gépet a szervezet felszámolója, a Honoratior Kft. hirdette meg eladásra. Az első pályázat idén februárban jelent meg, azt azonban érvénytelenítették, mivel annak kiírásakor a felszámolónak nem volt tudomása arról, hogy kezdeményezték a repülő Kulturális örökség védelméről szóló törvény szerinti védetté nyilvánítását, a védetté nyilvánítási eljárás alatt pedig jár neki az ideiglenesen védettség. Az első pályázati kiírás még nem tartalmazta azon feltétetelrendszert, amelyet a törvény az ilyen vagyontárgyakra előír. (A védetté nyilvánított kulturális javak tulajdonosa, illetve birtokosa egyebek mellett köteles a javakat épségben fenntartani, őrzésükről, szakszerű kezelésükről és megóvásukról gondoskodni.)

A muzeális repülő értékesítésére júliusban írták ki a második pályázatot, és azon a 6,2 milliós vételi ajánlatot hirdették ki nyertesként. Az ajánlatot a ferihegyi látogatóközpontot 2013 óta, a repülőmúzeumot (Aeropark néven) 2014 óta működtető Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (LKK) tette.

At LKK tájékoztatása szerint akadt egy "vashulladék kereskedés célú" versenytársuk is, de a védetté nyilvánítás miatt érvénytelenítették az első körös pályázatot.

"A Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hivatalánál civil szervezetünk több eljárást is kezdeményezett az előző években olyan, a jövő nemzedékei számára is értéket jelentő műszaki emlék megóvása érdekében, amelyek a magyar repüléshez, a ferihegyi repülőtérhez kötődnek. A védelem alatt álló kulturális javak nem elbonthatóak, állagukat kötelezően óvni kell. A HA-MOG repülőgép - melynek külsejét az LKK korábban már részben renoválta - is sokat köszönhet az ilyen védettségnek, a jövőben pedig természetesen az Aeropark repülőmúzeum értékes kiállítási tárgya lesz, immár az LKK saját tulajdonában - írta lapunknak küldött válaszában az LKK.

A HA-MOG eddigi tulajdonosa a Ferihegyi Repülőgép Emlékpark Kulturális Alapítvány volt, amely az LKK előtt tíz évig működtette a repülőmúzeumot is. (Az alapítvány 2004-ben alapították - három tagú kuratórium vezetésével - azzal a céllal, hogy "a forgalomba már nem közlekedő repülőgépek és azok földi kiszolgáló berendezéseinek segítségével a magyar polgári repülés történetét" bemutassák a nagyközönségnek. Ennek előzménye az volt, hogy a ferihegyi repteret működtető Budapest Airport Zrt. megvált minden olyan üzletágától, amely nem kapcsolódott a repülőtér üzemeltetéséhez, így a múzeumtól is.) Az alapítvány 2018 márciusa óta felszámolás alatt áll. A szervezettel a Budapest Airport 2013-ban szakított, mivel nem volt megelégedve az emlékpark és látogatóközpont üzemeltetésével - civilek szerint, akik az LKK-t is létrehozták, az alapítvány lezüllesztette a kiállítást. (Az ügyben több per is indult, minderről itt olvashat.)

Az IL-18V HA-MOG gázturbinás gép 1964-ben állt forgalomba, utasokat 1978-ig szállított, utána teherszállítóként üzemelt 1988 végéig. Jelenleg üzemképtelen, részlegesen megbontott, a műszerek hiányoznak belőle - derül ki a pályázati kiírásból. A Magyarországra leszállított IL-18-as gépekből csak négy maradt fenn, amelyekből három található az országban.

Az infrastruktúrát is fejlesztő LKK az elmúlt években fokozatosan növelte bevételeit, az előző évi 94 millió forintról tavaly 154 millió forintra bővült a nettó árbevétele, az adózott eredmény 13-ról 20 millió forintra - derül ki a Céginfo.hu adataiból.