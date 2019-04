Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elbocsátások egy német multi magyar üzemében - bajban az autóipar?

A Continental makói üzeméből a szóbeszéd szerint több tucat embert küldtek el, és a dolgozók több száz fős további elbocsátástól tartanak. Bár az iparági csökkenés következtében tényleg történt létszámkorrekció, nem terveznek nagyarányú, csoportos leépítést - reagált a délmagyar.hu érdeklődésére a cégcsoport.

A múlt héten közölték velünk, hogy ha tudunk jó lehetőséget, keressük, mert elbocsátások vannak, lesznek, mivel kevesebb a megrendelés. A múlt héten 40-50 embert küldtek el, tegnap is jó párat, 10 fölött. Volt olyan, aki ment rendesen a délutáni műszakjába, és beérkezésekor közölték vele, azonnali hatállyal vége - jelezte a lapnak névtelenül a makói Continental egyik dolgozója, kérve: járjanak utána, mi igaz a gyárban keringő szóbeszédből. Ezek szerint akár 400 fős leépítés is várható a közeljövőben, és emiatt az alkalmazottak közül most nagyon sokan aggódnak.

Az üzem Makó legnagyobb munkaadója, megközelítőleg 2300-an dolgoznak itt.

A globális autóipari folyamatok következtében a tavalyi év második felétől csökkenést mutat az iparág, ami minden szereplőre hatással van. Makói gyárunkra is, és emiatt a természetes fluktuáción és a projektszerűen bevont bérelt munkaerőn túl minimális állományi létszámkorrekciót kezdeményeztünk - válaszolta a lapnak a vállalat.

A jelenlegi terveik szerint azonban nem szándékoznak nagyarányú, azaz csoportos létszámcsökkentést végrehajtani.

A Continental leányvállalata, a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. makói telephelyén 1995 óta zajlik a termelés. Fő profilja a hűtő-fűtő csövek gyártása és szerelése. Nemcsak gumi, hanem műanyag és fém termékeket is előállítanak. A vállalat fő vevői Európa vezető autógyárai.