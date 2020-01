Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elfordulnak a sárga csekktől Magyarországon

Vidéken is folyamatosan nő az elektronikus számlafizetés népszerűsége, azonban jelentős különbségek vannak a megyei jogú városokban élők számlafizetési szokásai között a Díjnet adatai szerint. A közüzemi számlafizetésben egyre jelentéktelenebbé válik a sárgacsekkes fizetés.

Míg Érden majdnem minden második háztartásban elektronikusan fizetik a közüzemi szolgáltatásokat, addig több megyeszékhelyen tíz százalék alatti ez az arány. A korábbi évekhez képest tovább javult a vidéki nagyvárosokban élők fizetési fegyelme, a számlák négyötödét határidőre teljesítik - írja közleményében a Díjnet, amely a legnagyobb magyar független e-számlakezelési platform, ahol közüzemi, telekommunikációs, biztosítási és más, háztartáshoz köthető szolgáltatások számláit lehet kezelni.

A 23 megyei jogú várost vizsgáló összegzésben 175 ezer háztartás adatai szerepelnek, és ebből már egyre jobban látszik, hogy egyre népszerűbb az elektronikus fizetés. A megyei jogú városokban élők tavaly összesen 12,5 milliárd forintnyi számlát kaptak meg a Díjneten keresztül, az oldalon befizetett számlák értéke pedig több mint 600 millió forinttal (13 százalék) haladta meg az előző évit. A vidéki nagyvárosokban az e-számlafizetők 83,2 százaléka tartotta be a határidőket 2019-ben, ami 0,8 százalékos javulás 2018-hoz képest: akkor 82,4 százalék volt ez az arány. A számlafizetési fegyelem az elektronikus számlafizetők körében évről-évre javuló tendenciát mutat, tavaly már csak a számlák 3,8 százalékánál csúsztak több mint 15 napot.

"A számláikat elektronikusan kezelő ügyfelek tudatosabbak, mint a papír alapon fizetők, pontosabban rendezik a számlákat, ezért a hátralékok is jelentősen csökkennek, ezt a Díjnet korábbi vizsgálatai rendre kimutatták" - idézik a közleményben Hermán Brigittát, a Díjnet kommunikációs menedzserét. Arról is beszélt, hogy a cégek és a fogyasztók így még a környezetet is védik: tavaly több mint kétezer fa kivágását és több mint 40 ezer köbméter ipari víz használatát kerülték el.

A Díjnet emellett ingyenesen biztosítja a fizetési tranzakciók megtekintését és a számlák letöltését a bemutatásukat követő 18 hónapig.

