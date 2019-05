Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Előkerült és máris eladják az aradi vértanú eddig ismeretlen búcsúlevelét

Ritkaságokra és csemegékre is licitálhatnak az érdeklődők a június első hetében megrendezett árveréseken, így többek közt az aradi vértanú, Kiss Ernő honvéd altábornagy eddig ismeretlen, féltestvérének írt búcsúlevelére, Victor Vasarely egyik szitanyomatára és Carlo Nason tervezte muránói üveg csillárra is ajánlatot tehetnek.

Axioart , 2019. május 31. péntek, 12:58 Fotó: Axioart - Kiss Ernő altábornagy, aradi vértanú búcsúlevele féltestvéréhez

Június 6-án tartja 29. művészeti árverését a Boda Gallery of Art. Az aukción térképekre, grafikákra, kerámiákra, 20. századi és kortárs festményekre licitálhatnak. A képzőművészeti anyagból érdemes kiemelni Hincz Gyula Indiánját és Korniss Dezső Ellentétjét, az alkotások 240 ezer, illetve 250 ezer forintos kezdőárat kaptak. Az aukció teljes katalógusa megtekinthető itt.

Hincz Gyula (1904-1986): Indián

Június 6-án zárul az Axioart 6. online festmény árverése. Az aukció legdrágább tétele Benczúr Gyula Az elhagyott kedves című olajképe, ami 2007-ben szerepelt a Miskolci Galéria Benczúr és kortársai kiállításon. A mű kikiáltási ár 2,7 millió forint. Érdemes kiemelni Perlmutter Izsák izgalmas portréját, Scheiber Hugó Ellenfény című képét és Victor Vasarely szitanyomatát is.

Victor Vasarely (1906-1997): Kompozíció

Az aukción öt Bakonyi Mihály alkotás is helyet kapott. Bakonyi művészeti és pedagógiai pályáján egyaránt hű maradt a konstruktív szemlélethez; a képépítés törvényeit szisztematikusan alkalmazta, expresszív kifejezési módján keresztül emberi drámákat jelenített meg. Az árverés teljes katalógusa ezen a linken érhető el.

Bakonyi Mihály (1993-2016): Összefonódó ágak

A Múzeum Antikvárium 150. árverését tartja június 7-én, az aukción 4 tétel is 10 millió forint feletti kikiáltási árat kapott. Igazi gyűjtői darab a 22 magyar vár és város színezett, rézmetszetű látképe, ami 33 millió forintos kikiáltási árról indul.

Kiss Ernő (1799-1849) honvéd altábornagy, aradi vértanú autográf, német nyelvű búcsúlevelére 16 millió forintról lehet licitálni. Kiss Ernő levelének címezettje féltestvére, Juliana von Leeuwen bárónő. Kissnek eddig két búcsúlevele volt ismert, az egyiket lányának, Bobor Györgyné Kiss Rózának, a másikat közösen neki és Dániel Jánosné Kiss Augusztának írta, szintén német nyelven. Ez a harmadik levél eleddig teljesen ismeretlen volt a kutatás előtt. A levél szövegszerűen több ponton egyezik Kissnek a két lányához intézett közös búcsúlevelével, amelyben szintén hitet tesz az Osztrák Császárság iránti hűsége mellett. Az 1849. október 5-én írt levélhez tartozik egy boríték Juliana von Leeuwen feliratozásával: "Hőn szeretett felejthetetlen bátyámnak, Ernőnek a fogságból életének utolsó perceiben írott levele hozzám egy hajfürtjével és egy, a sírjáról származó kővel együtt."



Az állam vásárolta meg 2014 decemberében egy másik aradi vértanú, Nagysándor József honvédtábornok október 6-áról keltezett, nagybátyjának írt búcsúlevelét, amelyre akkor a licit 8 millió forintról indult és 14 millió forintnál állt meg. A gyűjtő azonban nem örülhetett a szerzeményének, mert az állam képviselője ilyen összegen élt elővásárlási jogával.

Radnóti Miklós Első ecloga című versének autográf, aláírt piszkozata 10 millió forintos kezdőárat kapott. Az árverés teljes anyag itt tekinthető meg.

Június 9-én tartja az Amor Del Arte Kft. harmadik online festmény aukcióját, ahol Szepesi Kuszka Jenő, Markó András, Abrudan Péter és Jávor Pál festményei is kalapács alá kerülnek.

A vadászat szerelmeseinek igazi csemege a Gallery of the Nature Alapítvány és a Premier Galéria I. Vadászati festmény- és műtárgy online aukciója. Az árverésen Zoltán János orvos, neves vadász és vadászati író hagyatéka is kalapács alá kerül. A teljes katalógus itt érhető el.

A Fabrika május 29. és június 10. között rendezi első online árverését Art Decótól a Space Age-ig címmel az Axioart weboldalán. Az aukción többek között Josef Hospodka által tervezett üvegtárgyakra, a Thonet bútorgyár termékeire és tervezői lámpákra licitálhatnak az érdeklődők. Az aukció legdrágább tétele egy Carlo Nason tervei alapján készült muránói üveg csillár, ami 790 ezer forintos kikiáltási árat kapott. Az árverés teljes anyag itt tekinthető meg.

Carlo Nason tervei alapján készült muránói üveg csillár

