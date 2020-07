Felgyújtották egy magyar divatcég varrodáját

Péntek este valaki szándékosan felgyújtotta az Envy Fashion magyar divatcég csepeli varrodáját – állítja a cég egyik vezetője, illetve az ingatlan tulajdonosa az Index szerint.

Az egykori Csepel Művek területén lévő varrodát ismeretlenek felgyújtották péntek este. Az Iparvágány utcai telephelyen ötven-hetven alkalmazott dolgozik általában, de most a járvány miatt itt leállt aa termelés. Épp most akarták újraindítani a varrodát, már vissza is vettek több tucat embert, de a gyújtogatás visszaveti a folyamatokat, emiatt később tudnak csak elindulni - tudta meg a portál Horgány Esztertől, az Envy egyik tulajdonosától.

Először azt hitték, egy véletlenül eldobott cigicsikk lehetett a tűz okozója, de aztán visszanézték a biztonsági kamera felvételeit, és azokon az látszik, hogy péntek este 21 óra után nem sokkal egy ismeretlen alak jelent meg a varrodánál, olyan, aki tudta, látta, hogy több kamera is van, mert próbálta eltakarni az arcát. Látszik, ahogy odamegy a hulladéktárolóhoz, meggyújtja, arrébb megy, megvárja, hogy jól begyulladt-e a tűz, majd távozik.

Az üzem egyébként nem égett le, mert a tűzoltók hamar kiértek, de a kár így is tízmilliós nagyságrendű. Úgy sejtik a tulajdonosok, hogy az egyik konkurensük rendelhette meg a szándékos gyújtogatást. A tippjüket nem nevezte meg a cég tulajdonosa, és egyelőre csak ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést a rendőrségen.

Az Envy Fashionnek (pontosabban az Envy Pro Kft-nek) az utolsó leadott beszámolója szerint 2017-ben és 2018-ban is félmilliárd forintot meghaladó forgalma volt (544,8 és 589,2 millió forint), amiből 49,3 és 47,3 millió forint adózott eredményük maradt.