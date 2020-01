Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos dolog derült ki a Magyar Postáról

Már mintegy 20 munkaerő-kölcsönző céggel áll szerződésben a Magyar Posta. Főleg a logisztikai területre kölcsönöznek dolgozókat.

"Ha nemcsak biztos fizetést és stabil munkahelyet szeretne, hanem egy társadalmilag elismert hivatást, akkor a kézbesítő munkakör a megfelelő az Ön számára. A munkavégzése mozgalmas és változatos, hiszen nem ugyanazon a zárt helyen történik" - ezzel a csábító szöveggel keres kézbesítőt a Magyar Posta a Békés megyei Battonyára, ahol az RTL Klub értesülései szerint egyszerre mondott fel a település összes postása a többletfeladatok és a gyenge fizetések miatt. Január 24-ig bárki jelentkezhet, akinek az általános iskola a legmagasabb végzettsége.

Az állami társaság minden eszközt bevet, hogy mérsékelje a munkaerőhiányt. "A Magyar Posta Zrt. mintegy 20 munkaerő-kölcsönző céggel áll szerződésben. Társaságunk jellemzően logisztikai területet érintő munkakörökre, például küldeményfeldolgozó vagy anyagmozgató feladatkörökre kölcsönöz munkaerőt" - közölte a Napi.hu kérdésére a cég.

Mintegy két éve lapunk még arról írt, hogy már a tízet is meghaladja a Magyar Postával szerződésben álló munkaerő-kölcsönző cégek száma, amelyek elsősorban az állami társaság Országos Logisztikai Központjába (OLK), illetve székesfehérvári logisztikai üzemébe közvetítenek dolgozókat. A munkaerő-kölcsönzés az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi.

Közben leépítés is van a társaságnál: tavaly novemberben jelentettek be legutóbb 110 embert érintő, csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékot. A DK szerint az Orbán-kormány már az ország alapvető működtetésére is képtelen, ha tehetetlenül nézi végig a Magyar Posta összeomlását.