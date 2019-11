Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos számok érkeztek a nyugdíjra készülők számára

Történelmi csúcson vannak a biztosítási tartalékok. Sosem volt még ennyi félretett pénz életbiztosításokban, és vagyonbiztosításra sem költöttek még ennyit korábban.

Sorra dőlnek a rekordok a biztosítási piacon. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint szeptember végén a biztosítók mérlegfőösszege most először átlépte a 3000 milliárd forintot, egészen pontosan 3030,8 milliárd forint lett. Az életbiztosítások tartaléka is átjutott a 2 ezer milliárd forintos lélektani határon, miután a befektetési egységhez kötött (unit-linked) konstrukciókban 1332,9 milliárd, a hagyományosokban pedig 691,1 milliárd forint volt.

Nyugdíjra megy

Az öngondoskodást egyre komolyabban veszi a lakosság, az életbiztosítási piac motorja évek óta az adókedvezménnyel támogatott nyugdíjbiztosítás. A unit-linked változatokba jelenleg jóval több pénz mehet, mint a hagyományosokba, előbbiek tartalékai ugyanis nagyon szépen híznak, míg a hagyományos életbiztosításoké kis mértékben csökkentek is az utolsó negyedévben. A unit-linked alapok az idén szép hozamot termelhettek, hiszen a tőzsdék emelkedtek, az állampapírhozamok pedig csökkentek.

A vagyonbiztosítások tartaléka is negyedévről negyedévre bővül, szeptember végén már 610 milliárd forint fölött volt. A növekvő tartalékállomány hátterében a díjak emelkedése állhat. A gépjárművek biztosításai drágultak az idén, de a GDP növekedésével a biztosítandó vagyon értéke más területen is nőtt, ez állhat a díjak és az ezekből képzett tartalékok növekedésének hátterében.

Nagy állampapír-befektetők

A biztosítók eszközeinek több mint 70 százaléka hazai eszközökben van, ezen belül is az állampapírok állománya a legnagyobb, magyar államkötvényből több mint 1250 milliárd, kincstárjegyből további 53 milliárd forintnyi van a cégek mérlegében. A vállalati kötvényállomány is valamelyest bővült a harmadik negyedévben, 101,6 milliárdról 108,2 milliárdra. Az sem kizárt, hogy a biztosítók is vásároltak valamennyit a Növekedési Kötvényprogram (NKP) során a vállalati kötvényekből.

A magyarországi részvényállomány is növekszik a cégeknél, a mérlegükben szeptember végén 72 milliárd forint volt. Ez még mindig nem túl sok, hiszen 2007-ben csaknem 170 milliárd forinton tetőzött a részvények volumene. Nagyobb kockázatot inkább befektetési alapokon keresztül vállalnak a biztosítók, a magyar alapokban lévő állományuk 517 milliárd forintos rekordon tetőzött.

A külföldi befektetések volumene hajszál híján elérte a 600 milliárd forintos történelmi csúcsot. Ebből több, mint 552 milliárdot befektetési jegyek tettek ki, de kötvényt és közvetlen részvény-befektetést is tartanak a biztosítók a mérlegeikben.