Furcsaságok egy reptéri pályázat körül

Beperelte a budapesti repülőteret az olasz csomagfóliázó - írja az Index.

Az Index szerint április 1-től egy új cég fóliázza majd az erre befizető utasok bőröndjeit a Liszt Ferenc repülőtéren. Az elmúlt öt évben egy erre szakosodott, a világ sok országában ezzel foglalkozó olasz cég (Truestar) csinálta a munkát, de a szerződésük áprilistól lejár.

A repteret üzemeltető Budapest Airport pályázatot írt ki a munkára, amit nem a Truestar nyert meg. A cég egyik igazgatósági tagja, Maurizio Orsi azt állítja, hogy a pályázatuk benyújtása után emailben megkereste őt Mirko Fechner, a Budapest Airport üzletfejlesztési vezetője, hogy rábeszélje, módosítson az ajánlatán, mert szerinte a cég irreálisan nagy bevétellel tervez, s ha ezt nem teszi, akkor diszkvalifikálják az ajánlatot.

Ezt Orsi egyrészt azért tartotta különösnek, mert már most is több pénz folyik be a céghez havonta, mint amennyit a pályázati tervbe beírtak. Az Index szerint eléggé felpörgették a keresletet az arról szóló hírek, hogy hogy nyitogatják fel folyamatosan a bőröndöket a rakodók. Ráadásul banki garanciájuk is volt a beígért bevételre. Másrészt szokatlan, hogy a pályázat elbírálója ilyet kér egy pályázótól, amikor már látja a többi ajánlatot is.

Vonakodva, de átírták a pályázatot és beadták újra kisebb számokkal. Ezután viszont kaptak egy levelet Fechnertől, aminek nagyjából az volt a lényege, hogy sajnos nem ők nyerték a pályázatot, de ha majd lesz valami lehetőség, szólnak. Hogy ki nyert, vagy milyen kritériumok alapján, arról nem írtak semmit. Azóta pedig a BUD nem nagyon kommunikál az olasz céggel.

A Truestar attól tart, hogy azért íratták át a pályázatukat, hogy a BA egy másik céget hozhasson ki győztesnek. A Truestar ezért bírósághoz fordult, hogy érvénytelenítsék a pályázatot.

A bíróság viszont még nem bírálta el a kérelmet, így valószínűleg már nem tudja az olasz cég megakadályozni a szerződéskötést, hiszen az új csomagfóliázó cég jövő hétfőtől elvileg már csomagol, úgyhogy valószínűleg szerződése is van. A Truestar pedig ezután várhatóan perelni fog.

A Budapest Airport azt mondta az Indexnek, hogy minden törvényes volt, de Fechner kéréseivel kapcsolatos kérdésekre nem válaszoltak.

Képünk forrása: Pixabay