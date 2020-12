Gerendai Károly: Nem biztos, hogy lesz 2021-ben Sziget

Nagy kérdés, hogy szabad-e egyáltalán belevágni egy több mint tízmilliárdos költségvetésű rendezvénybe - mondta Gerendai Károly a 2021-es Sziget kapcsán a Forbesnak.

A hazai közönségnek szóló kisebb fesztiválokat szerintem már meg lehet tartani jövőre. A nemzetközi fesztiváloknál azonban más a helyzet: e rendezvényeknél fontos, hogy tudd előre a látogatottságot, hogy mennyit költhetsz, márpedig eddig mindig a jegyelővételen múlott, hogy mennyire tudjuk ezt tervezhetővé tenni.

Most el se tudtuk indítani a 2021-es Sziget jegyelővételét, jövő február-márciusig nem is lesz értelme elindítani, mert senki sem tud semmit előre a nyárról. Nagy kérdés, hogy akkor szabad-e egyáltalán belevágni egy több mint tízmilliárdos költségvetésű rendezvénybe - mondta Gerendai Károly vállalkozó, a Sziget Kft. kisebbségi tulajdonosa a Forbes Élő vendégeként.

Gerendai úgy látja, márciusig még lehet húzni az időt, visszafogott költségvetéssel akkor még lehet értelme annak, hogy gondolkodjanak a fesztiválban, de a kockázat akkor is nagy lesz.

Normális esetben már októbertől elérhetőek a Sziget-jegyek, tavaly ilyenkor a bérletek 30 százalékát már eladták - idén márciusban, amikor a járvány felülírta 2020 nyarát, már bőven 50 százalék felett jártak.

A Sziget Kft.-nek idén már 4 millió euró hitelt kellett felvennie. Emellett Gerendai úgy saccolta, hogy idén már mintegy félmilliárd forintot költött a magánvagyonából a cégei megmentésére.

"Ha nem lett volna a Sziget-eladás 2017-ben, nem tudom, hogy most mi lenne. Ebből a szempontból szerencsés ütemben történt az eladás, mert tőkéhez jutottam. Ennek egy részét már befektettem, de most volt likvid forrásom is" - panaszolta el a vállalkozó.