Gigaberuházás a pécsi dohánygyárban

Ma adta át új üzemét a British American Tobacco (BAT) vállalatcsoport a pécsi dohánygyárban, amely csaknem tízmilliárd forintos beruházással potenciálisan kevésbé kockázatos nikotinpárnákat készítő egységgel bővült.

Új fejezetet nyitott a hazai dohányiparban a BAT, mivel azon túl, hogy tovább bővíti gyártókapacitását a nagy múltú pécsi dohánygyárban, a több mint 7,5 milliárd forint értékű gigaberuházás nyomán - hazánkban elsőként - új típusú, füstmentes termékek készülnek. A fejlesztéssel a BAT megerősítette, hogy Magyarország, illetve Pécs fontos szerepet tölt be hosszú távú stratégiájában.

Több okból is Pécset találták a legalkalmasabbnak erre a fejlesztésre - mondta az átadón Bernd Meyer, BAT Európai és Észak-Afrikai Régió gyártásért felelős igazgatója. Mint kifejtette, az egyik az a széleskörű szakértelem, amellyel a magyar kollégák eddig három, most pedig már négy, teljesen különböző típusú termék gyártását is lehetővé teszik. Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy most egy gyártósor működik, de 2020 végéig további öt gyártósor telepítését tervezik.

A BAT célja, hogy a fejlesztés végére több mint száz munkahelyet teremthessenek, és ezzel a pécsi gyár lehessen a BAT egyik legnagyobb nikotinpárna gyára a világon. A termékek exportra készülnek, megcélozva az észak-európai, valamint a német, az osztrák, a cseh, illetve a svájci piacokat. A jövő évben a gyár idei termelésének volumenét 3,5-szeresére tervezik növelni.

Az új gyártósoron nikotinpárnák gyártása kezdődik el. Ez a füstmentes termékkategória is a hagyományos cigarettákhoz képest potenciálisan kevésbé káros termékek körét bővíti. A nikotin ebben az esetben egy teafilterhez hasonló párnán keresztül juthat a szervezetbe. A nikotinpárna tartalmazhat fehér dohányt, de van olyan változata is, amely dohánymentes, ebben többek között nikotinsó és mikrokristályos cellulóz található.

A BAT részéről hangsúlyozták, hogy a beruházás egy új fejezet kezdetét jelöli. A vállalatcsoport elkötelezett, hogy vezető szerepet vállaljon a dohányipar átalakításában, amelynek célja a dohányzáshoz köthető ártalmak csökkentése. A BAT vállalatcsoport több mint 1500 kutatója dolgozik világszerte innovatív, új generációs termékek fejlesztésén, és 2015 óta több mint 1600 szabadalmát jegyezték be - hangzott el.

Az eseményen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Hoppál Péter, Pécs országgyűlési képviselője is. A miniszter szerint a beruházással a pécsi gyár lett a BAT harmadik legnagyobb egysége Európában. A példátlan növekedést véleménye szerint a helyi adottságok mellett az európai szinten legalacsonyabb mértékűnek számító magyarországi társasági adó és személyi jövedelemadó segítette. Pécs újraiparosítása az elmúlt másfél évben komoly lendületet kapott, a városba települt új beruházásoknak köszönhetően is 10 százalékkal nőhetett az iparűzési adó bevétel a városban. A képviselő arra mutatott rá, hogy a Modern Városok Programban Pécs városának az egyik legnagyobb és legfontosabb partnere a vállalatcsoport.

A 110 éves pécsi dohánygyárat 1992-ben vásárolta meg a BAT, és azóta több mint 40 milliárd forintnyi beruházást valósított meg Magyarországon. A vállalatcsoport 200 országban több mint 200 márkát forgalmaz és 55 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Éves bevétele eléri a 24,5 milliárd angol fontot. A cég magyarországi leányvállalata, a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. két pécsi üzeme, a száztíz éves múltra visszatekintő pécsi dohánygyár és a szivarkagyár közel nyolcszáz alkalmazottjával harminc piacot lát el a világon. Tavalyi árbevétele több mint 138 milliárd forint volt, 19 százalékkal nőtt az előző évihez képest, adózott eredménye pedig meghaladta az 5 milliárd forintot, ami csaknem duplázás az előző évi 2,8 milliárd forinthoz képest.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK