Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hamarosan újabb magyar lehet milliárdos

Minden idők harmadik legmagasabb összege várja a szerencsejátékosokat szombaton és vasárnap. Az Ötöslottón ugyanis 3,4 milliárd forint a tét, a vasárnapi Hatoslottó sorsoláson pedig 1,56 milliárd forintot tudhat magáénak az a szerencsés, aki egyedül találja el a kihúzott számokat - adta hírül a Szerencsajáték Zrt.

A tavaly harmincéves Hatoslottón minden idők eddigi legnagyobb főnyereményét - 2,9 milliárd forintot - 2008 szeptemberében nyerte meg egy szerencsés. De két alkalommal, 2012-ben és 2017-ben is 1,5 milliárd forintos főnyereménynek örülhettek a mind a hat számot jól megtippelők. A most vasárnap megnyerhető 1,555 milliárd forintos jackpot a játék történetének harmadik legnagyobb nyereményének számít - közölte az állami szerencsecég.

Az Ötöslottón most szombaton a játék történetének szintén a harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint ütheti egy szerencsés markát. A valaha volt legnagyobb nyeremény 2003-ban, 38 hét telitalálat-mentes időszak után született meg Magyarországon: a több mint 5 milliárd forintot a 4, 15, 46, 49, 59 számokkal vihette haza egy igazán szerencsés játékos.

A korábbi évek nagynyertesei igencsak különböztek egymástól: van, aki egyből elmesélte a nyeremény hírét családtagjainak, de van olyan is, aki terve szerint soha senkivel nem fogja megosztani, hogy nagyobb összeget nyert. Abban azonban igencsak hasonlítanak, hogy szinte egytől egyig úgy gondolták, hogy szerintük nem fog megváltozni az életük, bármekkora nyereményhez jutottak is. Egy 2013-ban nagyobb összeget nyert játékos pedig még azt is elárulta, hogy a sorsolást követően a kedvenc napja örökre a szombat marad.