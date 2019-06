Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Harmadszor nekifut a MÁV az utastájékoztatók beszerzésének

A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. nyílt közbeszerzésen keres - immár harmadszor - vállalkozót a 70 darab IC+ kocsi audio-vizuális utastájékoztató rendszereinek a szállítására.

A tender-felhívás az uniós közbeszerzési közlönyben jelent meg. A becsült ellenérték 1 millió 939 ezer euró, amely a jelenlegi árfolyamon mintegy 630 millió forintot tesz ki. A nyertesnek 36 hónap alatt kell leszállítania az eszközöket.

Ajánlatot az tehet, akinek az elmúlt három lezárt üzleti évben a nettó árbevétele elérte a 620 millió forintot, továbbá fel tud mutatni - ebből az időszakból - nettó 110 millió forint értékű «vasúti járművekhez szállított, audio-vizuális utastájékoztató rendszer szállítása» tárgyú, legalább nettó 110 millió forint ellenértékű referenciát.

Az ajánlattételi határidő július 2.

A mostanit két tender előzte meg. Az első eredménytelenségét még októberben adta hírül a MÉV, majd kiírt egyet februárban. Ennek sorsáról nincs hivatalos információ, de vélhetően ez is eredménytelen lett, így most harmadszor is neki kell futni.