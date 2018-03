Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Időjárás: akadozik a közlekedés, sok helyen nincs áram

Az északkeleti országrészben, főleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében jelenleg is változó intenzitással havazik, több térségben, illetve az M3-as autópálya egyes szakaszain is hófúvások nehezítik a közlekedést, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is arra kéri az autósokat, hogy ezeken a területeken ne induljanak útnak.

A közútkezelő vasárnap délelőtti, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Hajdú-Bihar megyében a legmagasabb készültségi fokozatban dolgoznak, az összes bevethető munkagépet és szakembert az utakra vezényelték. Ezekbe a megyékbe országos átcsoportosításokat is végrehajtottak, így például Komárom-Esztergom és Békés megyéből is munkagépeket vezényeltek át a rendkívüli időjárásban érintett területekre.

Országosan a hajnali, reggeli órákban csaknem 500 munkagép végzett hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, szombat óta közel 8800 tonna sót és mintegy 350 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a szakemberek, de az időjárás több helyen a szombat késő esti, vasárnap kora hajnali órákra kritikussá vált. (Itt a friss meteorológiai előrejelzés: ennek nem fog örülni!)

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolctól keletre több mellékúton, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 38-as főút egy szakaszán is érvényben van jelenleg korlátozás a hófúvások miatt, illetve több mellékút is csak nehezen járható ezekben a térségekben.

Az M3-as autópályán is több szakaszon nehezíti a közlekedést a viharos szél és az intenzív havazás.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján vasárnap elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében várható még jelentősebb mennyiségű friss hó, illetve a szél is viharos marad, így több térségben is hófúvásos szakaszok alakulhatnak ki. A munkagépek által a burkolatról letakarított havat a 60-70 kilométer/órás széllökések percek alatt visszahordhatják az úttestre - hívta fel a figyelmet a Magyar Közút.

Továbbra is arra kérik az autósokat, hogy a felsorolt térségekben a viharos szél elálltáig ne induljanak útnak. A tájékoztatásban figyelmeztetnek arra, hogy ezt követően is fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően, a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel közlekedjenek, és utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről.

Akadozó vonatközlekedés

Mezőkeresztes-Mezőnyárád és Emőd között hóátfúvás miatt ideiglenesen mindkét vágányon szünetel a vonatközlekedés, a Kál-Kápolna-Kisújszállás vonalon Kisköre és Kunhegyes között nem járnak a vonatok feljegesedés miatt, a Debrecen-Tiszalök vonalon pedig hótorlasz akadályozza vonatközlekedést Hajdúnánás és Hajdúdorog között - közölte a Mávinform vasárnap délelőtt.

A tájékoztatás szerint a keleti országrészben 30-90, esetenként 90-120 perccel hosszabb a menetidő. A Budapest-Hatvan-Miskolc, a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony és a Budapest-Szolnok-Békéscsaba vonalak a leginkább érintettek, de a csatlakozó szakaszokon is jelentősen nőttek az eljutási idők.

A szakemberek folyamatosan dolgoznak a váltók megtisztításán és a műszaki berendezések helyreállításán.

Áramhiány sok helyen

A rendkívüli időjárás miatt mintegy 15 ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás Jász-Nagykun-Szolnok megyében - közölte az áramszolgáltató E.ON sajtószóvivője vasárnap délelőtt az MTI-vel. Varga Ivett tájékoztatása szerint a leginkább érintett település Tiszaföldvár, Mezőtúr, Karcag, Öcsöd, Túrkeve és Törökszentmiklós; összesen 15 ezer fogyasztási helyen van probléma. A meghibásodásokat jellemzően a vezetékekre rakódó jég súlyterhelése miatti vezetékszakadások, oszloptörések okozzák - tette hozzá.

A javítást hátráltatja, hogy a felázott, sáros talajú helyszínek sok esetben csak lánctalpas járművel közelíthetők meg, és egy-egy vezetékszakaszon három-négy különböző ponton is sérült a villamos hálózat - mondta a sajtószóvivő. Közlése szerint a szakemberek már dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán és együttműködnek a katasztrófavédelem, illetve a tűzoltóság munkatársaival.

Varga Ivett szólt arról is, hogy az E.ON a hétvégére megerősített ügyeletet rendelt el, szerelőik és szerződött partnereik az esti óráktól teljes létszámban dolgoznak az ónos esővel és erős széllel érkező hóvihar okozta üzemzavarok elhárításán. A viharos időjárás az E.ON szolgáltatási területén legnagyobb részben Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyéket érintette, ezért szerelőket csoportosított át ezekbe a régiókba - közölte.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a személy- és vagyonbiztonság megóvása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében folyamatos a rendőri jelenlét a teljesen vagy részlegesen áram nélkül maradt tizenkét településen.

Hajdú-Bihar megyében 29 településen és településrészen több mint 19 ezer fogyasztónál nincs áram. A rendőrség a bűncselekmények megelőzése, az érintettek segítése érdekében a hibák elhárításáig folyamatos rendőri jelenlétet biztosít - közölte a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtószolgálata vasárnap délelőtt az MTI-vel. Közleményük szerint az áramszünet 29 településen és településrészen pontosan 19054 fogyasztási helyet érint.

A hibák elhárításán Bakonszegen, Balmazújvárosban, Bárándon, Berettyóújfaluban, Bihardancsházán, Biharnagybajomban, Bihartordán, Debrecenben, Ebesen, Földesen, Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson, Hajdúnánás-Tedejen, Hajdúszoboszlón, Kabán, Kismacson, Látóképen, Nádudvaron, Nagyháton, Nagyhegyesen, Nagymacson, Nagyrábén, Ondódon, Püspökladányban, Sápon, Sárrétudvarin, Szerepen, Telekföldön és Tetétlenen dolgoznak a szakemberek.

A rendőrség arról is tájékoztatott, hogy a Hajdúdorog és Újfehértó közötti 3504-es számú út a rendkívüli időjárási helyzet miatt járhatatlan. A havazás és a hófúvás miatt Hajdúnánás és Hajdúdorog között vasárnap reggelre járhatatlanná vált útszakaszt megtisztították, újra járható.

A szombat esti ónos eső és a felső vezetékek jegesedése miatt továbbra is szünetel a villamosközlekedés Debrecenben - közölte a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. sajtóügyeletese vasárnap délelőtt az MTI-vel. Csohány Andrea tájékoztatása szerint a villamos vonalak mentén pótlóbuszok közlekednek, amelyek minden megállóhelyen megállnak.

A vezetékek jégmentesítésén folyamatosan dolgoznak, várhatóan vasárnap délután állhat helyre a villamosközlekedés a hajdú-bihari megyeszékhelyen. A trolibuszok dieselüzemmódban járnak a városban, az autóbuszok, különösen a város külterületein csak lassan tudnak közlekedni - tette hozzá.

Hajdú-Bihar megyét szombaton kora este érte el hóvihar. A tűzoltókat éjfélig tizenhat alkalommal riasztották kidőlt fákhoz, amelyek útakadályt képeztek - jelezte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek.

Papp-Kunkli Nóra közlése szerint Hajdúböszörmény külterületén az úttestre dőlt egy fa, Hajdúnánás és Görbeháza között egy nagyméretű kidőlt fa akadályozta a közlekedést, Biharnagybajom külterületén több fát is motoros láncfűrésszel távolítottak el az útról a tűzoltók.

Debrecenben a klinika bejáratánál és a belváros több pontján kellett beavatkozniuk a megyeszékhely tűzoltóinak. A Dózsa György és a Darabos utcában parkoló autókra dőlt fákat, faágakat kellett eltávolítaniuk. Az esetek során nem sérült meg senki.

Közúti balesethez két alkalommal kellett éjszaka vonulniuk a tűzoltóknak a megyében. Hortobágynál, a 33-as számú főúton egy kamion a kilenclyukú híd előtt félig az árokba csúszott. A hajdúszoboszlói és a debreceni hivatásos tűzoltók daru segítségével húzták ki a járművet. A kamion vezetője nem sérült meg.

Hajdúdorogon, a 3502-es számú úton két személygépkocsi ütközött össze szombat este. A mentők három embert kórházba vittek kivizsgálásra - tette hozzá a katasztrófavédelmi szóvivő.

Képünk illusztráció. Forrása: AFP photo/Philippe HUGUEN