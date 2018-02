Jobb órabért kaphat a macskája, mint Ön!

Hamarosan két új tévéadó is indul Magyarországon, amelyek már sikerrel vizsgáztak Csehországban, pedig az egyiken csak főznek, a másikon csak állatokat lehet nézni. Az összevágott macskás videók nézése vajon terápiás kikapcsolódás, vagy olyan kényelmi szolgáltatás, amellyel még az internet sem versenyezhet? És hogy termelhet egy macska pénzt? A Napi.hu Milkovics Pállal, a cseh S&P Broadcast vezetőjével beszélgetett az induló Vau TV-ről, valamint a televíziózás jövőjéről.

Lassan tízéves internetes közhely, hogy a világhaló valójában pont olyan, mint az ókori Egyiptom: az emberek falakra írnak és macskákat istenítenek. A megállapítás annyiban igaz, hogy egy 2014-es felmérés szerint a Youtube-on kétmillió videót töltöttek fel, amelyek kifejezetten cicákról szólnak, ezeket pedig 25 milliárd alkalommal nézték meg.

Az elmúlt években globálisan egyre népszerűbb lett az állattartás, és a fejlett világ urbanizációja miatt már inkább a macskák váltak a leggyakoribb házikedvencekké. Borítékolható, hogy több macskás videó van és az se bátor tipp, hogy a műfaj nézettsége is jelentősen emelkedhetett.

Az internetpenetráció is robbanásszerűen nőtt az elmúlt öt évben, főként az afrikai, az ázsiai és a közel-keleti régiókban. Így abban a korban, amikor a telefonok okosabbak, a robotok gyorsabbak, mint az emberek, nem meglepő, hogy a macskákat jobban fizetik, mint az embereket.

Jó példa erre egy magyar állattartó története tavaly áprilisból. Akkor a 444 számolt be egy magyar bloggerről, aki készített egy videót kedvencéről, amely imádkozó kéztartással rimánkodik, ha bármilyen ételt lát. A cikk szerzője szerint nem egy oltári durranás a videó, amit a gazdi is vall, mégis kiderült, hogy egy komplett iparág szerveződött az aranyos kedvencekről készült videók jogainak megszerzésére. Több vírusvideó-ügynökség létezik a világon, a felvétel készítője pedig 800 dollárt (akkori árfolyamon 210 ezer forintot) keresett a macskájával, ami egészen csodálatos órabér.

Általános tarifa nincs, sőt, sokan százalékot kérnek a későbbi értékesítések után, ebben a magyar lány nem bízott. Ebben az esetben a videó felkerül népszerű weboldalakra, hirdetések kerülnek köré és rá, így pedig nézőnként termel a feltöltőnek, aki ebből oszt vissza a készítőnek.

Robbanómotorból négyesfogat?

A média jövőjéről szóló elemzések, valamint a hazai piaci jelentések azt mutatják, hogy a televíziós hirdetési piac komolyan megszenvedi az internet terjedését és népszerűsödését. Ezért is meglepő üzleti döntés, ha valaki épp az internet legfőbb exportcikkének, a macskásvideóknak csinál egy új tévécsatornát. Milkovics Pál mégis meglépte ezt Csehországban, és a Mnau TV eddig beváltotta a hozzáfűzött reményeket.

"Évekkel ezelőtt találkoztam valakivel, aki azt mondta, ha tehetné, egész nap csak macskákat nézne. Ez a gondolat aztán később belém hasított" - magyarázta meg a kezdeteket az üzletember a Napi.hu-nak.

A Mnau TV projekt sikeres lett: Csehországban 2016-ban indultak, azóta viszont havonta milliós nagyságrendű nézettséggel fut a csatorna. Közönségaránya az 1 százalékot is elérte már, ami egy rétegműfaj esetében szép teljesítmény.

"Kaptunk egy levelet egyszer egy idősek otthonából. Azt írták, hogy régen a férfiak a közös tévén mindig a slágeradót akarták nézni, a nők pedig másik csatornát. Viszont amióta van a Mnau TV, azóta nincs vita" - meséli, hogy milyen visszajelzések érkeztek eddig a munkájukra. De a népszerűséget az is mutatja hogy amikor egyszer kiesett a műsorszórás, rengeteg telefont kaptak. "Volt egy anyuka, aki azért hívott minket, mert nem tehetjük azt vele, hogy nincs Mnau TV, így elviselhetetlen a gyereke" - mondott el egy másik példát Milkovics Pál.

Fontos része a koncepciónak, hogy nemcsak macskás videók futnak a csatornán. Több műsoruk van, amelyben mindenféle állat szerepel. "Remélem, nem kapunk bírságot a médiahatóságtól, hogy néha több a kutyás videó" - mesélte nevetve a szakember.

Mitől működhet?

Az, hogy a csatorna sikeresen működik, szerinte több tényezőnek köszönhető. Egyrészről nem réteg műfaj: "legutóbb az egyik legnagyobb cseh ingatlanbefektetővel beszéltem, aki azt mesélte, hogy napi 20 percen át, terápiás jelleggel nézi a csatornát".

Másrészről azért versenyezhetnek a cuki állatos videók Mekkájának számító Youtube-bal, mert lényegesen kényelmesebb a tévénézés, mint az internet. "A tévének van egy komfortfokozata, amellyel nem lehet versenyezni. Elég bekapcsolni és mehet a háttérben" - magyarázta a Napi.hu-nak Milkovics Pál, aki szerint jóval kevésbé fárasztó nézőnek lenni, mint felhasználónak. Utóbbinak ugyanis keresgélnie kell a tartalmakat.

Ezzel szemben profi kurátorok válogatják össze a csatornán futó videókat. Ehhez együtt dolgoznak egy - már a cikk elején említett - ügynökséggel, amely megszerzi az internetes videókat. "Aki videót készít, annak általában két oka van rá: szereti az állatokat és ezt szeretné megmutatni a világnak" - véli Milkovics, aki úgy látja, hogy a feltöltőknek is jó az a konstrukció, hogy még pénzt is kereshetnek a kedvencükről készült felvétellel. Ráadásul ehhez nem kell levenniük az eredeti felvételt az internetről, mint az üzletember mondta, "nem versenyeznek az internettel, a két platform nem zárja ki egymást".

Milkovics Pál Jelenleg több más vállalkozás mellett a csehországi S&P Broadcast a.s. vezetője. Magyarországon született, édesanyja révén van cseh és szlovák kötődése. Pályáját Magyarországon kezdte a televíziózással, eleinte a TV2-nél dolgozott a 2000-es évek elején, majd az RTL Klub Reggeli című műsorában dolgozott. Saját gyártócéget indított, először Finnországban, majd az elmúlt években Csehországban jelent meg. Először 2014-ben, a Mnam TV-vel. A médián kívül más szektorban jelen van, például az élelmiszeriparban és a sörgyártásban is. A Napi.hu-nak elmondta, azokat a projekteket szereti, ahol egyértelmű termék készül.

A tévécsatorna egy nagy vállalatcsoport része, de összesen kettő ember foglalkozik azzal, hogy reggeltől estig folyamatos adás menjen a csatornán. Ez a tényező pedig kedvez annak, hogy exportálható legyen a koncepció. Milkovics hamarosan Magyarországon is elindítja állatvideókat sugárzó tévéjét. Igaz, itthon Vau néven fut majd. A keresztelés mögött nem jogi okok vannak, vagy az, hogy itthon népszerűbbek lennének a kutyák: egyszerűen szebb leírva, mint a magyar Nyaú szó. Bár az üzletember a Napi.hu kérdésére elmondta, gyerekkorából úgy emlékszik, hogy Magyarország inkább kutyás.

Van, amit nem ölhet meg a Netflix

Egyre népszerűbbek az internetes streamingszolgáltatók, mint amilyen a Netflix is. De vajon reális-e, hogy egy vargabetű leírása után az internetről jött tartalmak a tévé megjárása után visszaköltöznek egy zárt webes hálózatra?

Milkovics szerint erre kicsi az esély. Egyrészről a már említett kényelmi szempontok miatt tartja valószerűtlennek ezt a forgatókönyvet: a streaming rendszerekben is keresni kell a tartalmakat, de több kattintás, mint csak elindítani a tévét és kiválasztani a csatornát.

"A tartalom előállítás érdekel. Ha az jó, akkor már másodlagos, hogy mi a médium" - adott egy másik magyarázatot Milkovics. Szerinte a lineáris műsorok nem fognak kihalni, legfeljebb bizonyos műfajok. A Netflix sikerét is az alapozta meg, hogy sikeres és jó minőségű sorozatokat gyártottak, mint amilyen a Kártyavár (House of Cards) is volt. Itt is a tartalom okozhatta a sikert.

Van tér bővülni

A Vau TV-vel egyszerre, valamikor a tavasszal és a nyáron érkezik egy másik csatorna: a főzőcsatorna Nyamm TV. Ennek különlegessége, hogy nem külföldről licenszelt főzőműsorok mennek majd rajta, hanem élőben főznek, vagy beszélnek ételekről. Afféle gasztronómiai reality-hírtévé hibrid lesz.

A magyarországi bővülés mellett Csehországban új tematikus adókat is tervez Milkovics Pál és cége. A már futó gasztrocsatorna, a Mnam TV mellett elindítanák a Mudr-t, amelyen egészségügyi, orvosi műsorok futnának. Valamint egy csináld magad (divatos nevén DIY) témákkal foglalkozó adót.

Utóbbi szintén az internet szülötte, a life hackek (magyarra talán életvezetési, háztartási trükköknek lehetne fordítani) egy időben népszerűek voltak az interneten. Bár itthon ezek már ritkábban kerülnek be a leggyakoribb internetes keresések közé a Google Trends adatai szerint, Milkovics szerint Csehországban a mai napig népszerűek.

"Nem a nézettség a fontos, nem a nagy adókkal versenyzünk. Az a célunk, hogy egy olyan pontot hozunk létre, amelyet felkereshetnek az emberek, ha inspirációra van szükségük" - indokolta meg a lépést.

Hasonló kezdeményezés a barkácsolással kapcsolatos műsorokat futtató Kutil TV. Itt az elnevezés a mekkelés, babrálás magyar szavak cseh szlengjéből ered. A DIY és a barkácsolós műsorokra való igényt az is mutatja, hogy az egyik legnagyobb cseh tévének külön osztálya van már ezekre a témákra - mondta el Milkovics. Emellett még indul egy vásárlós tévé is, ahol az internetről szintén jól ismert csomagbontogatós és terméktesztelős műsorok futnak majd, ez lesz a Trhák TV (ami magyarra fordítva kasszasikert jelent).

Itthon egyelőre nincsenek tervben ezek a tematikus adók, de a magyar piacban is lehet potenciál. Nem tartja kizártnak, hogy a jövőben ebben az irányban is terjeszkednek.

De a Mnau TV maga is más irányba indulhat a jövőben. "Ma mindenkinek van egy kamerája, annyi tartalom készül, amennyi 20 éve nem volt elérhető" - vezette fel az üzletember, hogy azt tervezi, a nézőktől is kérnének saját videókat a kedvenceikről. A beérkezett nevezettek közül pedig kiválaszthatnak a Mnau TV sztárját. Lehetséges kitörési pont még a merchandising termékek felé való nyitás. Azonban ezekről konkrét döntés még nem született.

A fotó forrása: Larry French/Getty Images for Madame Tussauds/AFP.

