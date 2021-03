Koronavírus: 10 625 fertőzött, közel 200 halott

Vasárnapra 1 millió 563 ezerre nőtt a beoltottak száma, 10 625 az új fertőzöttet azonosítottak és elhunyt 194 beteg - közölte az operatív törzs.

Alig esett vissza a magyar új fertőzési adat szombathoz képest: 24 óra alatt 10 625 embernél diagnosztizálták a SARS-CoV-2. vírus okozta fertőzést, amivel már összesen 571 596 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, közülük aktív fertőzöttként 183 336 embert tartanak nyilván. 10 652 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1273-an vannak lélegeztetőgépen. Mindkét adat emelkedést mutat az előző naphoz képest, sőt soha ennyien nem szorultak kórházi ellátásra, 17. napja pedig a lélegeztetőn lévők száma is folyamatosan növekszik és minden nap új rekord dől meg.

Az elmúlt nap 40 979 tesztet vettek le, ami az egyik legnagyobb mennyiség, de a tesztpozitivitás 25,93 százalékos, ami azt jelzi, hogy még mindig nem vettek le elég mintát: a WHO szerint a járványgörbe akkor laposítható, ha 5 százalék alatt marad a fertőzést igazoló mintavételek száma. A tesztelés azért fontos, hogy a fertőzötteket még az előtt azonosítsák, hogy további embereknek adnák tovább a fertőzést, a karanténintézkedésekkel lassítható a betegség terjedése.

A járvány magyarországi helyzetét a pandémia.hu grafikonján követheti:

A beoltottak száma 1 millió 563 ezerre nőtt, ebből 474 891 fő már a második oltását is megkapta - írja a koronavírus.gov.hu tájékoztató oldal. Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország már a második az uniós átoltottsági ranglistán. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. A hétvégén is folyamatos az oltás, a hétvégén is oltó háziorvosok kiegészítő díjazásban részesülnek. A következő napokra a háziorvosoknak átlagosan 10 fő oltására elég AstraZeneca vakcina jutott, további 44 fő idős embert tudnak kórházi oltópontra szervezni, ahol Szputnyik és Pfizer vakcinákkal oltanak.

Az új, először oltottak száma 33 644-gyel nőtt, miközben a második oltást 9 248 ember kapta meg szombaton, így összesen 42 892 vakcinát adtak be 24 óra alatt.

A világon is egyre gyorsabban terjed a fertőzés: egy nap alatt közel félmillióval nőtt a fertőzöttek száma, több mint 8000 életet követelt a betegség.