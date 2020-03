Koronavírus: a reformátusok szigorítanak, a Hit Gyülekezete bezár

Beutazási tilalmat rendelnek az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából, Iránból érkezők számára szerda éjféltől. A magyar állampolgárokon kívül senki sem léphet be az országba, a hazatérő magyaroknak pedig hatósági karanténba kell vonulniuk, a saját otthonukból nem távozhatnak. Újra bevezetik a schengeni határokon az ellenőrzést, hogy a lépéseket be tudják tartani - jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.