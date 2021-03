Hirtelen visszavonták a közbeszerzési gigatendert

A Miniszterelnökség nyilvánosan megtámadta a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) 45 milliárd forint keretösszegű gigantikus közbeszerzését - számolt be a Telex.hu.

A KEF kiírt egy négy évre szóló, nettó 45 milliárd forintos keretösszegű közbeszerzési eljárást, amely a gyakorlatban a következő négy évben legfeljebb három szereplősre szűkítette volna a közbeszerzési tanácsadók állami piacát. (Ők azok, akik közreműködnének az állami szervek közbeszerzéseinek lebonyolításában.)

A jelentkezők március 29-ig, hétfőig jelentkezhettek volna, de váratlanul két jogorvoslati kérelmet is benyújtottak az eljárás ellen, majd hamarosan vissza is vonták a kiírást - írta a portál.

Bár egy ilyen eljárást megtámadni nehéz, hiszen a magas pályázati érték miatt a jogorvoslat kezdeményezése is több tízmillió forintba kerül, ez most mégis megtörtént. Egyrészt a Cordict Kft. adott be ilyen kérelmet, másrészt pedig Gulyás Gergely miniszter a Miniszterelnökség nevében támadta meg a tanácsadói eljárást a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.

A Telex információi szerint a fő kifogás a verseny érthetetlen korlátozása volt. Csütörtök délelőtt pedig az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) már meg is jelent a kiírás visszavonása.