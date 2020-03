Leáll a magyar Suzuki is

A Magyar Suzuki Zrt. vezetése március 23-tól április 3-ig az esztergomi gyártás leállítása mellett döntött - adta hírül a cég.

A cég folyamatosan figyeli a koronavírussal kapcsolatos híreket, értékeli a helyzetet és minden további változásról haladéktalanul tájékoztatja az érintetteket.

Korábban több autógyár is üzembezárást jelentett be. A Peugeot, Opel és Vauxhall márkákat gyártó franca PSA azt közölte, hogy egyelőre március 27-ig teljes európai autógyártását felfüggeszti. Az olasz-amerikai Fiat Chrysler Automobiles (FCA) is ugyanígy tesz az európai üzemeinek döntő részében.

Kéthetes kényszerszünet jön a Volkswagen legtöbb európai gyárában, amely a győri Audit is érinti.

A Ford Motor Company minden jármű- és motorgyártást elfüggeszt Európában.

A Toyota is a legtöbb európai gyártóüzemében határozatlan időre felfüggeszti a termelést március 18-tól. Az érintett üzemek:

Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), Onnaing, Franciaország - a gyártás már leállítva,

Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) Burnaston és Deeside, Egyesült Királyság - leállás március 18-tól,

Toyota Peugeot Citroen Automobiles (TPCA) Kolin, Csehország - leállás március 19-től.

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP)Walbrzych és Jelcz-Laskowice, Lengyelország - leállás március 18-tól,

Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) Sakarya, Törökország - leállás március 21-től.