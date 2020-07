Megszűnt a Gellért fontos egészségügyi szolgáltatása

Megszűnt a Gellért fürdőben a gyógykezelés, az úgynevezett nappali kórház - írja az Index egy olvasó jelzése nyomán. A fürdő elismerte, hogy átirányítják a betegeket.

Megszüntették az úgynevezett nappali kórházat a Gellért fürdőben. Ez a "komplex fürdőgyógyászati ellátás" köznapi neve, a szolgáltatás reumatológus szakorvosi beutalóval vehető igénybe, és különböző reumatológiai, fizikoterápiás, ortopéd, mozgásszervi rehabilitációs kezeléseket jelent tébé-támogatással - olvasható a portálon.

Ilyen ellátás eddig a Széchenyi, a Szt. Lukács és a Gellért fürdőkben volt.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-t, az Index kérdésére azt írta, hogy a járványhelyzet idején bezártak a fürdők, amelyek most július 1-ével elkezdtek újranyitni, kinyitott például a Széchenyi Gyógyfürdő, a Rudas Gyógyfürdő és a Szt. Lukács Gyógyfürdő is. A Széchenyiben és a Lukácsban vissza is állt a "nappali kórház".

A Szt. Gellért Gyógyfürdő megnyitása még nem történt meg és mivel szeretékk volna a koronavírus-járvány ideje alatt félbemaradt kúrákkal rendelkező vendégeik részére a gyógyszolgáltatásokat folytatni, ezért a betegeket átirányították a Szt. Lukács fürdőbe.

A nyitásról egyelőre nem tudtak nyilatkozni, miután a Szt. Gellért szálloda felújítása is napirendre került. A cég is vizsgálja a fürdő felújításának lehetőségét és ennek függvényében fognak dönteni a fürdő és ezen belül a komplex gyógyászati részleg újranyitásáról is.