Moratóriumban van, de tudna törleszteni? Mutatjuk a trükköt, amivel igazán sokat nyerhet

Mivel nem kamatozik a halmozódó kamat, az előtörlesztés díja pedig maximum 1-2 százalék lehet, érdemes a moratóriumban maradni, a törlesztőrészletet pedig tőketörlesztésre fordítani.

Március 19-től felfüggesztették a bankok a vállalati és lakossági hitelek törlesztőrészleteinek beszedését. A kamatok viszont ketyegnek az év végéig hátralévő időszakra is, utána viszont nem tőkésednek, nem kell tehát a kamatokra kamatos kamatot fizetni. Sokan vannak, akik tudnák fizetni a hiteleiket, és nem akarják ezt a nagyjából kilenc és fél havi kamatot sem később megfizetni a bankjuknak, ezért ki akarnak jelentkezni a moratóriumból.

Törlesszen csak tőkét!

Nem biztos, hogy megéri megtenni, van ugyanis egy trükk, amivel sokkal jobban járnak. Az annuitásos hitelek törlesztőrészlete két részből áll: az egyik a fennálló tartozás kamatát fedezi, a másik pedig a tőke törlesztésére megy. Ahogy halad előre a futamidő, és csökken a fennálló tartozás, úgy fogy a havi részletben a kamatra jutó rész. Most a moratóriumban ez nem így lesz, mivel nem csökken a tartozás, minden hónapban azonos összegű kamat halmozódik.

Sokakat bosszant is, hogy a futamidő elején lassan fogy a tőketartozás, most viszont a moratóriumban fel lehet ezt gyorsítani. A trükk a következő: maradjon az adós a moratóriumban, a havonta esedékes törlesztőrészletről pedig, amit befizet a bankba, rendelkezzék úgy, hogy ez előtörlesztés, vagyis kizárólag a tőke törlesztésére fordítandó. A kamatok persze így is ketyegnek tovább, de sokkal kevesebb halmozódik fel, mintha egyáltalán nem törlesztene, sőt még annál is jobban jár, mintha szerződés szerint fizetne tovább.

1-2 százalékos díjak vannak

Az előtörlesztésre a fogyasztói hitelekről szóló törvény szerint bármikor van lehetősége az adósnak. Fogyasztási hiteleknél maximum az előtörlesztett összeg 1 százalékát számíthatják fel a bankok, de ha a hátralévő futamidő kevesebb, mint egy év, akkor csak a fél százalékát. Sőt évente egyszer legfeljebb 200 ezer forintot ingyen lehet előtörleszteni.

Lakáshiteleknél az előtörlesztési díj 1,5 százalék lehet maximum, kivéve a jelzáloglevél-forrású hiteleket, ahol 2 százalékig is elmehetnek a bankok. A minősített fogyasztóbarát lakáshitelnél viszont maximum 1 százalékos ez a díj. Ha tehát egy ügyfélnek 50 ezer forintos törlesztőrészlete volt eddig, most a moratóriumban maradva ebből az összegből legalább 49 ezer forintnyi tőkét tud törleszteni havonta a költségek levonása után.

Tényleg százezreket nyerhet

Hogy pontosan kinél mekkora a nyereség, az a szerződésektől is függ, és nagyon sok múlik azon is, milyen hosszú a hitel kamatperiódusa, vagyis hogy a moratórium után mikor számolja újra a bank a törlesztőrészleteket. Általánosságban elmondható, azok járhatnak a legjobban, akiknek hosszú idejük van még hátra a kamatfordulóig, vagy akár a futamidő végéig fix törlesztőrészletű hitelben ülnek. Ők ugyanis a gyorsabb tőketörlesztésnek köszönhetően várhatóan sokkal hamarabb visszafizethetik így a hitelüket, mintha normál annuitásos hitelt törlesztenének.

Ha például valaki pontosan egy évvel ezelőtt vett fel egy, a futamidő végéig fix kamatozású, 10 millió forintos, húszéves futamidejű lakáshitelt, akkor 71,6 forint körül van most a törlesztőrészlete. Ha az eredeti szerződésnek megfelelően fizeti tovább a hitelét, akkor a futamidő végéig valamivel kevesebb, mint 17,2 millió forintot kell kifizetnie. Ha a moratóriumot választja, és egyáltalán nem fizet, akkor a most felhalmozott kamatok miatt 17,63 millió forintra ugrik ez az összeg. Ha viszont a trükkel élve a moratóriumot és a tőketörlesztést választja, akkor az év végére 9,088 millió forintra csökken majd a tartozása a Napi.hu számításai szerint. Akkor még csak a futamidő 21. hónapjában jár, de a tartozása már ott tart, ahol a 39. hónapban kellene lennie, vagyis 18 hónappal előrébb.

A kamatok persze nála is ketyegnek a moratóriumban, de a csökkenő tartozás miatt nem 440 ezer, csak nagyjából 422 ezer forint halmozódik nála, amit hat hónap alatt tud kifizetni, összesen tehát 15 havi törlesztőrészletet spórolhat meg. a Napi.hu kalkulációi szerint ebben az esetben 16,4 millió forint körül alakul majd a teljes visszafizetendő összeg. Számolnia kell persze az ügyfélnek némi előtörlesztési díjjal (6-12 ezer forint), de így is százezreket nyerhet.

Példaszámítás lakáshitelre Lakáshitel végig fix, 10 millió Ft, 20 éves futamidő, egy éve vette fel, 6 százalékos kamattal Teljes visszafizetendő összeg Moratóriumban 17,633 millió Ft Szerződés szerint 17,194 millió Ft Moratóriumban tőkét törlesztve a részlet összegével 16,39 millió Ft

Forrás: Napi.hu-számítás

Mindenkinél más a matek

Automatikusan senki se válassza azonban ezt a megoldást, érdemes utánaszámolni a tételeknek, és megnézni alaposan a banki szerződéseket. A legtöbb lakáshitel törlesztőrészlete ugyanis nem fix a futamidő végéig, jellemzően rövidebbek a kamatperiódusok. Tavaly az MNB adatai szerint a tízéves kamatperiódusú lakáshitel volt a legkapósabb, az ügyfelek a különböző hónapokban átlagosan 100-110 hónapos kamatperiódusú hitelt vettek fel.

Az ilyen hiteleknél is jól járhat az adós jelenértéken számolva, ha tőkét törleszt a moratóriumból. Az első kamatperiódust követően azonban a bankok újrakalkulálják a hitel törlesztőrészletét az eredeti futamidő alapján, így az ilyen hiteleknél csak a részletek csökkennek majd a kamatforduló után, a futamidő nem. Ennek köszönhetően a teljes visszafizetendő összeg a Napi.hu kalkulációja szerint 140-150 forinttal haladhatja meg a szerződés szerinti törlesztésnél kalkulált 17,19 milliót. Lehet persze ezt csökkenteni, hiszen az ügyfél a következő kamatperiódusban is megteheti, hogy a régi és az új törlesztőrészlet különbségét tőketörlesztésre fordítja, akkor körülbelül ugyanúgy járhat, mint a végig fix kamatozású hitelben lévő adós.

A személyi hiteleknél is működhet a trükk, ezek többsége ráadásul újabban a futamidő végéig fix kamatozású konstrukció. Ha valaki egy évvel ezelőtt felvett 3 millió forintot 12 százalékos kamattal 60 hónapra, akkor eddig hozzávetőlegesen 66,7 ezer forintjával törlesztette a kölcsönt, és jelenleg még valamivel több mint 2,5 millió forint a tartozása. Az eredeti szerződés szerint 4 millió 4 ezer forintot fizetne vissza a futamidő során, moratóriummal ez 4,236 millióra nőne.

Az előtörlesztős trükkel 2,146 millió forint helyett 1,933 millióra csökkenne kilenc hónap alatt a tartozás összege, ami 4,5 hónappal később történt volna csak meg. Eközben felhalmozódna persze 198 ezer forintnyi kamat, de ezt három havi részlettel vissza tudná fizetni, vagyis másfél havi törlesztőrészlet, körülbelül 100 ezer forint az ügyfél zsebében maradna, előtörlesztési díjként pedig nagyjából 6 ezer forintot vonhat le tőle az idén a bank.

Példaszámítás személyi hitelre Személyi hitel 3 millió forint, 5 évre, 12 százalékos kamattal végig fix Teljes visszafizetendő összeg Moratóriumban 4,236 millió Ft Szerződés szerint törlesztve 4,004 millió Ft Moratóriumban a törlesztőrészlet összegével tőkét törlesztve 3,9 millió Ft

Forrás: Napi.hu-számítás

Fizessen, amennyit csak bír

A legjobban persze az jár, aki még az eredeti törlesztőrészletnél is gyorsabban tudja törleszteni a tőkét a moratóriumból. Aki egy lakáshitelnél az idén csak tőkét törleszt a halasztott kamatfizetés mellett, nagyon sok hónappal rövidítheti meg a futamidejét, és nagyon sok kamatbevételtől foszthatja meg a bankját.

A már említett lakáshitelnél, ha valaki most 100 ezer forintot törleszt elő havonta, ott fog tartani a tőketartozása, ahol 2023 februárjában lenne, több mint két évet nyer, miközben alig hat havi törlesztőrészletet halmoz fel a kamatokban. ha 120 ezer forintjával fizet vissza havonta, akkor a tartozása az év végén ott fog állni, ahol normál törlesztés mellett csak 2025 márciusában lenne, vagyis akár négy és fél év törlesztőrészleteit spórolhatja meg utólag azzal, ha most havonta 50 ezer forinttal többet fizet. A teljes megtakarítás a futamidő során így 3,3 millió forinttal is csökkenhet a teljes visszafizetendő összeg.