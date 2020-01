Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy béremelés jöhet a MÁV-nál?

A MÁV-csoportnál is megkezdődtek a bértárgyalások, ám érdemi előrelépés a Volánbuszhoz hasonlóan egyelőre a vasútnál sem történt - számolt be a Magyar Nemzet.

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete továbbra is ragaszkodik az akár rugalmas hosszú távú, évi két számjegyű bérfejlesztéshez. Egyetértettek a képviseletek és a munkáltató is abban, hogy a szolgáltatás színvonalas fenntartásához elengedhetetlen a bérfejlesztés, valamint a lojalitás elismerése, új teljesítményösztönző rendszerek kidolgozására is.

Január végéig kért időt a vasúttársaság a szakszervezetektől, a munkáltató ekkor hozza nyilvánosságra az ajánlatát - írta a napilap.

Február elején kerülhet a kormány elé az új vasútstratégia, a technológiai váltásra, hatékonyságnövelésre 10-15 éves programmal készül a MÁV, ezeket a kérdéseket pedig együtt kell kezelni a humán erőforrás hiányából adódó gondokkal - közölte Homolya Róbertnek, a MÁV elnök-vezérigazgatójának ígéretére hivatkozva a VDSZSZ Szolidaritás. Az érdekképviselet hároméves megállapodást szeretne, mindegyik évben két számjegyű béremeléssel. Emellett évi plusz egyhavi alapbér kifizetését kérik, és növelnék az egészségpénztári hozzájárulást.

A Volánnál is megkezdődtek az egyeztetések, ám az autóbuszosok is a kormányra várnak. A munkáltatók ugyan egyetértenek a szakszervezetek jelentős béremelési követelésével, ám önerőből, állami segítségnyújtás nélkül nem tudják kigazdálkodni a többletköltséget.