Nagyot bővített a járműipari multicég Tatabányán

Folyamatos fejlesztési programja keretében, 9,2 milliárd forintos beruházással továbbfejlesztette tatabányai abroncsgyárát a Bridgestone. A vállalat kedden adta át új, 10 ezer négyzetméteres, 180 ezer abroncs tárolására alkalmas raktárát, így hatékonyabban tudja kiszolgálni a hazai és a nemzetközi autógyárakat. Az abroncsgyártó e mellett jelentősen bővítette gyártókapacitását is, így gyártósorain a következő években már évi 7,2 millió abroncs készülhet.

A Bridgestone tatabányai üzemében prémium kategóriás gépjárművekre szánt, nagy sebességindexű, személyautó, SUV és kisteherautó abroncsok készülnek több mint 230-féle méretben. A vállalat az itt gyártott innovatív és biztonságos nyári, téli és négyévszakos abroncsok legnagyobb részét az európai és tengeren túli piacokra exportálja, de már jelentős mennyiségben szállít abroncsokat közvetlenül a nemzetközi és a hazai autógyáraknak is.

A cég évek óta folyamatosan fejleszti és bővíti tatabányai üzemét, amely az eddigi fejlesztéseknek és az új, innovatív, digitális gyártástechnológiák bevezetésének köszönhetően mára az egyik legmodernebb Bridgestone gyárrá vált Európában. A mostani, 9,2 milliárd forint értékű, a magyar kormány által 826 millió forinttal támogatott beruházás keretében a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. több jelentős fejlesztést valósított meg.

A vállalat felépített egy új, 180 ezer darab abroncs tárolására alkalmas, 10 ezer négyzetméteres raktárat, amellyel 600 ezer darabra nőtt teljes raktárkapacitása Tatabányán. Az új létesítménnyel a cég rugalmasabban és gyorsabban képes kiszolgálni vevőit, az autógyárakat és abroncskereskedő vállalatokat.

A társaság továbbfejlesztette mesterséges intelligencia alapú, digitális abroncsgyártó gépeit és növelte azok gyártókapacitását. Ennek és a cég más fejlesztéseinek köszönhetően a gyár a következő évek során 15 százalékkal 7,2 millió darab abroncsra tudja növeli éves termelését. A vállalat eddig közel 130 milliárd forintot fordított tatabányai üzemének felépítésébe, gépparkjának kialakításába és folyamatos fejlesztésébe, ezzel eredeti gyártókapacitásunkat megháromszorozta

A beruházás keretében új öltözőhelységek és a digitális technológia használatára való felkészülést segítő oktatóhelységek is épültek, a cég dolgozói létszáma pedig 1 200 főre nőtt. A fejlesztések a jelenlegi beruházás lezárultát követően is folytatódnak a tatabányai Bridgestone gyárban. A vállalat nemrég jelentette be 2023-ra teljesen okosgyárrá alakul, vagyis nemcsak az abroncsgyártást, de a gyártás teljes folyamatát - a félkész termék gyártást, az energiaellátást, karbantartást, gyártáskövetést és a gyártástervezést is - digitalizálja.