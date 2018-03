Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyot bukott a biztosító - minden autóst érint

Akár a magyarországi biztosítási gyakorlat módosulását hozhatja a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése, amelyben tisztességtelen szerződési feltételnek nyilvánította és megsemmisítette az Allianz Hungária Zrt. casco-feltételeinek egy részét.

Limitált Himnusz Érem - Kedvezményes Áron!

Szerezze meg a színarannyal bevont, korlátozott példányszámú Himnusz érmet ! Figyelem: a mindössze 3990 Ft-os kedvezményes ár csak március 31-ig él!

Tisztességtelen szerződési kikötés miatt érvénytelen az Allianz szerződési feltételeiben szereplő rész, amely úgy szól, hogy a gépjármű valamely indítókártyájának vagy kulcsának hiánya esetén a biztosító a lopáskárt (minden további körülmény vizsgálata nélkül) nem köteles megtéríteni - olvasható a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntésében.

A döntés fontos állomása annak az örökös vitának - biztosítók és biztosítottak között -, hogy hol húzódik a kötelező gondosság határa.

A gépkocsi távirányítója, kulcsa, indítókártyája olyan bizalmi tartozék, amelyekre a biztosítottaknak különösen oda kell figyelniük. Aki gondatlanul nem zárja le az autóját, lakását, azok érvényes biztosításuk ellenére sem kaptak kártérítést és ez a jövőben sem változik majd.

Céges autót loptak el



Kevesen tudják, hogy az új Polgári törvénykönyv széleskörű lehetőséget nyújt a biztosítóknak a korábbiakhoz képest jelentős szigorításra - legalábbis azon ügyfeleknél, akik nem minősülnek fogyasztónak, vagyis akár a családi vállalkozások esetében. Éppen ezért kell a casco-biztosítást nagy gonddal kiválasztani.

A most született jogerős ítélet azonban egyértelművé tette, hogy a biztosítók még a gazdálkodó szervezetek biztosítási feltételeibe sem csempészhetnek be akármit, tehát nem alkalmazhatnak tisztességtelen kikötéseket. Valójában erről szól ez a most született bírósági határozat.

Az Allianz - a mostani slusszkulcsos ügyben - gyakorlatilag kizárta ügyfelei számára az egyedi körülményekre hivatkozás, így gyakorlatilag az érdemi védekezés lehetőségét. A biztosítás viszont éppen az előre nem látható, fel nem ismerhető kockázatokra szól.

Előfordulhatnak ugyanis olyan esetek, amikor a biztosított gondos eljárása esetén sem tudja leadni a pótkulcsot. Amikor például magával a kulccsal lopják el az autót egy olyan időpontban, amikor az autósnak a kulcs hiányáról még nem is kellett, hogy tudomása legyen.

Megfigyelők szerint az Allianz Hungáriával szembeni mostani döntés nyomán azt is elképzelhető, hogy más biztosítók nem várják meg a perek tömegét, hanem automatikusan törlik a problémás részeket a szerződésekből.



A kép forrása: napi.hu/Szabó Dániel.