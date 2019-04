Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nettó ezer forintnál kisebb órabérre rá sem néznek a diákok

Az ország legnagyobb diákszövetkezetei szerint a fiatalok ezer forint alatti órabért kínáló munkákra már rá sem néznek. A tavasz nem kiemelt időszak, a munkavállalói létszám sem tavasszal nő meg, hanem a tanév végén, a nyár elején. Akik munkát keresnek, azok most már célzottan keresik a lehetőségeket, a szakmába vágó munkatípusokat - írja a Világgazdaság.

Jellemző tendencia, hogy a diákok a nettó ezer forint alatti órabért kínáló munkákat már meg sem nézik - emelte ki a lapnak Kolozsváry Júlia, a MŰISZ Iskolaszövetkezet munkatársa a bérekkel kapcsolatban. A havi szinten két-háromezer közötti munkavállalói létszámmal rendelkező iskolaszövetkezetnél úgy tapasztalják: a ledolgozott munkaórák száma nagyban függ a pozíciótól, valamint a diákok időbeosztásától, átlagban a megbízó cégek heti minimum húszórás elvárást támasztanak a jelentkezővel szemben.

Ez alá nem szeretnek menni, így mondhatjuk, hogy a diákok átlagban havi minimum nyolcvan órát szoktak dolgozni. Hozzátette, azok, akiknek az egyetemi órák beosztása miatt nincs lehetőségük hosszú távú munkát végezni, általában egy-két napot vállalnak csak, így az óraszámuk nagyon alacsony.

Majzik Nándor, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet cégvezetője közölte: hálózatukban éves szinten mintegy 35 ezer, havonta 10-18 ezer diák dolgozik. Tapasztalataik szerint tavasszal ugyanaz a helyzet, mint ősszel, azaz ez az időszak tekinthető a bázisnak. Kiugrás nyáron, illetve január-februárban jellemző. A diákok általában 1000-1500 forintos bruttó órabérért dolgoznak, amiből aztán 15 százalékos személyi jövedelemadót (szja) fizetnek.

A havi átlagos ledolgozott óraszám az iskolaszövetkezetnél 40-60 óra körül alakul, de nagy a szórás: vannak, akik csak öt-tíz órát, de akadnak olyanok - főként a passzív féléven lévők és a végzős diákok -, akik 100-150 órát is dolgoznak.

Tavasszal nagyjából 20 százalékkal nő meg a munkát keresők száma: ilyenkor kezdenek a diákok körbenézni, valamint kipróbálni, hogy milyen munkát vállaljanak a nyárra. Az igények tekintetében vannak sláger nyári munkák (fürdők, strandok), de sokan a szakmai fejlődésükhöz illeszkedő lehetőséget választanak.

A legnagyobb munkakeresési dömping évek óta nyár elején alakul ki. Az évszak mindig két részre szakad: egy június közepétől július végéig tartó és egy augusztusi szakaszra. Az első szakaszban lehetőség szerint sokat, akár havi 100-150 órát is dolgoznának a diákok, és aki talál megfelelő munkát, annak ez sikerül is. De akinek nem, az is 50-100 óra körül dolgozik.

A bérek ekkor is hasonlóan alakulnak, igaz, valamivel alacsonyabbak, 1000-1300 forintos bruttók a jellemzők - ismertette Majzik Nándor. A magasabb órabért inkább a munkaerő szempontjából ínséges vizsgaidőszakokban kínálnak egyes cégek. "Ilyenkor akár 10-30 százalékkal is magasabb bért adnak, de csak időlegesen" - idézi a Világgazdaság.