Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nincs változás az ÉVOSZ-nál

Tartózkodás és ellenvélemény nélkül, további négy évre Koji Lászlót választotta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnökének a szervezet szerdai, éves közgyűlése.

Domokos Erika , 2019. április 24. szerda, 19:45 Fotó: MTI Fotó / Komka Péter

Koji László 2015 óta vezeti a szövetséget. Az elnök május végéig összehívja a megújított elnökség alakuló ülését, ahol megválasztják az ÉVOSZ alelnökeit - írta az MTI a magyarepitok.hu-ra hivatkozva.

Az elnök újraválasztása előtt beszámolt az ÉVOSZ tavalyi szakmai munkájáról. Sikerként értékelte a kormányzat által elindított támogatási forrást, és azt is, hogy a nagyvállalatokat támogató program az építőipari cégek számára is megnyílt. Fontos eredményként említette meg az ÉVOSZ javaslatait tükröző szakképzési stratégiát, amit a kormány is elfogadott, és aminek alapján szakképző központokat lehet majd létrehozni.