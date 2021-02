Végre valami, amivel nem verik át a nyugdíjasokat

A nyugdíjasok szövetkezeteiben ugyan nem dolgoznak annyian, mint ahányat Kosa Lajos fideszes politikus, a szövetkezetek ötletgazdája álmodott, de gyökeret vertek a munkaerőpiacon.

A nyugdíjasok szövetkezeteinek létrehozására 2017 júliusától nyílt lehetőség, annak idején az ötletgazda Kósa Lajos azt mondta, el kell érni, hogy két éven belül legalább 800 ezer, 1 millió nyugdíjas tartozzon a szövetkezeti világhoz. Ehhez képest tavaly 80 ezren dolgozhattak a nyugdíjas szövetkezeteknél - írja a 24.hu.

Ha a hivatalos statisztika nem is, a szövetkezeteket tömörítő szervezet nyomon követi a taglétszámot. Az első teljes évben, 2018-ban mintegy 25-30 ezer tag vállalt munkát a szövetkezeteknél, 2019-ben pedig már több mint 80 ezer fő, és becslés alapján a 2020-as évben is nagyjából ugyanennyi - mondta a hírportálnak Dolgos Attila, a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekvédelmi Szövetségének (KözÉSZ) alelnöke. Ezek szerint, míg 2018-ban a nyugdíjasok alig több mint negyedét foglalkoztathatták a szövetkezeteknél, míg 2019-ben már majdnem 70 százalékukat, és tavaly is majdnem kétharmadukat.

A cégek részéről a szövetkezetekkel kötött megbízási szerződés költségként elszámolható szolgáltatás. Nagy segítség az adminisztrációs és foglalkoztatási felelősségek átvállalása, továbbá mára olyan nagy adatbázissal dolgoznak a szövetkezetek, hogy a kiválasztási folyamatokat érdemes rájuk bízni, rendkívül hamar tudnak szinte bármilyen pozícióra szövetkezeti tagot javasolni.

A nyugdíjasok életkori sajátossága, hogy nem szeretnek állásinterjúkra járni. A szövetkezeteknél egy helyen tudnak információt gyűjteni a munkalehetőségekről, akár többet is kipróbálva választhatják ki a legjobbat. Ebben a foglalkoztatási formában rugalmas munkavállalásra van mód, akár heti pár napban vagy napi pár órában is lehet dolgozni. Rugalmas munkát jellemzően a kis- és középvállalkozások kínálnak, illetve a kereskedelem,.