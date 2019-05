Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyugdíjmegtakarítás: nagyot csattant a kormány pofonja

A munkáltatói befizetések drasztikusan visszaestek a pénztáraknál - nyilatkozta az ÖPOSZ. A hiányzó generáció ezért sem lép be.

A nyugdíjpénztárak taglétszáma az első negyedévben minimális mértékben csökkent - mondta Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) elnöke. A vagyon ennek ellenére 5 százalékkal nőtt, az 1,088 millió tag számláján 1381 milliárd forint volt az első negyedév végén.

A növekedés oka a kiváló hozam, ami a 2018-as negatív átlageredményt is kompenzálta. Az első negyedév átlaghozama 3,65 százalékos lett, ez az egyik legjobb első negyedév volt a pénztárak történetében.

Csökkenő tagdíjbevétel

A tagdíjbevételek csökkentek, 21,3 milliárd forintot tettek ki, ez 12,1 százalékkal alacsonyabb a 2018-asnál. A munkáltatói befizetések drámai mértékben, több mint 30 százalékkal estek vissza 6,5 milliárd forintra, és az egyéni befizetések is kis mértékben csökkentek 23,1 milliárdra. A negyedik hónap viszont már jobban alakult, bár erről összesített adata még nincs a pénztárszövetségnek.

A munkáltatók szerepvállalása a nyugdíjpénztári befizetéseknél folyamatosan csökken, az idén már csupán a tagdíjak 30 százalékát fizetik a cégek, a többit a munkavállalók. A munkáltatói szerepvállalás ugyanakkor fontos, mert amikor a munkáltatók is befizetnek a pénztárakba, akkor a taglétszám nő, amikor kevesebbet fizetnek, akkor pedig csökken.

A kormány már 2017 januártól megszüntette az önkéntes egészség-, illetve nyugdíjpénztári céges hozzájárulások kedvezményes, 34,51 százalékos adókulcsát, onnantól fogva ezek a cafeteria-elemek 49,98 százalékos mértékben adóztak. A 2019-es cafeteria-változások következtében pedig minden kedvezményt megvontak az effajta juttatásoktól, így azok már a munkabér szerint adóznak. Ezek az adóváltozások állhatnak az önkéntes pénztári munkáltatói befizetések folyamatos visszaesése mögött.

Hiányzó generáció

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által "elveszett nemzedékként" emlegetett 16-35 év közötti korosztály is valószínűleg azért nem lépett be a pénztárakba, mert nincs munkáltatói hozzájárulás. A belépési folyamat 40-45 éves kor körül indul meg, amikor már fontosabbá válik a nyugdíj az emberek számára. Több mint 2 millió 35 év alatti munkaképes korú fiatalnak nincs nyugdíjpénztári megtakarítása. 2002-ben ez a korosztály még a tagok 12,6 százalékát adta, most már kevesebb mint 7 százalék az arányuk.

Az egészségpénztárak taglétszáma 1 százalékkal 900 ezer fő volt, a tagdíjbevétel 15 százalékkal esett vissza tavalyhoz képest. A munkáltatók a tavalyinak alig a harmadát fizették be: 3,5 milliárd után csupán 1,3 milliárd forintot. A munkavállalók egyéni befizetései viszont 17,6 százalékkal 5,85 milliárd forintra nőttek. Jelenleg a tagdíjak 82 százalékát már a munkavállalók fizetik, miközben 2012-ben még fordított volt az arány, a munkáltatók fizették be a tagdíjak több mint négyötödét.