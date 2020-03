Pékmamut születik vissza nem térítendő állami támogatásból

Valóságos péknagyhatalom lesz Hatvan. A város határában levő ipari parkban épül fel ugyanis közel 17 milliárd forintos beruházással a Lipóti Pékség, Tóth Péter és Paár Attila közös sütőüzeme.

A Lipóti Pékség hatvani sütőüzeme 6,75 milliárd forintos vissza nem térítendő állami támogatással épül fel. Az erről szóló megállapodást az elmúlt héten írták alá, így hamarosan indulhat a közel 17 milliárd forintosra tervezett beruházás.

A hatvani ipari parkban felépítendő közel 20 ezer négyzetméteres üzemet a Lipóti Pékség, azaz Tóth Péter és Paár Attila, a WHB csoport tulajdonosának közös cége, a Lipóti Tóth és Társa Zrt. valósítja meg - a tervek szerint egy év alatt. A céget tavaly októberben jegyezték be.

Az alapkőletételi ünnepségre április végén kerülhet sor, de már jövő tavasszal beindulhat a termelés az új üzemben. Tóth Péter a Napi.hu kérdésére elmondta, hogy itt évente 75-80 ezer tonna sütőipari terméket állítanak majd elő. A skála a fagyasztott termékektől a napi friss árukig terjed majd, és a magyar igényekhez igazodik. Nagy hangsúlyt helyeznek a hagyományos kovászos termékekre - csak kovászléből 50 ezer litert használnak fel naponta. A csúcstechnológiát képviselő berendezéseket olasz, német, holland szlovén és svájci gépgyártóktól szerzik be.

Az új üzem - bár korábban szóba került az osztrák export lehetősége - első körben a magyarországi igényeket szolgálja majd ki. Tóth Péter szerint azonban nem kizárt hogy hamarosan megkezdődhetnek a kiszállítások is, az országhatáron túlra. A most felépülő üzem, amelyben 260-an dolgoznak majd ugyanis már nemzetközi szinten is versenyképesnek számít majd.

A Tóth Péter érdekeltségi körébe eddig két pékárut előállító cég tartozott, a Lipóti Pékség Kft. és a Lipóti Sütőipari Kft. - ez utóbbi Tatabányán működik. Az itt dolgozók száma 400 fő volt a Lipóti országos bolthálózatában dolgozók nélkül, alvállalkozókkal együtt ugyanis a cégek 3000 embernek adnak munkát A 2018-as publikus mérlegelek szerint az előbbi 2,5, míg az utóbbi 3,7 milliárd forintos árbevétellel zárta a 2018-as évet, míg az adózás előtti eredmény összesítve 300 millió forint körül alakult. A tavalyi eredmények ezt jóval meghaladják - árulta el a Napi.hu-nak Tóth Péter. A tavalyi rekordévben a forgalom meghaladta 7 milliárdot a profit pedig a 800 millió forintot.