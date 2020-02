Rub&Roll: Ízkavalkád a belvárosban - kinyílik a barbecue-univerzum

Rub&Roll Barbecue néven működik mostantól a korábban Budapest Barbecue Companyként ismert Szent István körúti étterem, a barbecue-ételek fellegvára. Nem csak névváltásról van szó, hanem zseniális omlós és rendkívül összetett ízvilágú ételeket kínáló étterem csapata szeretné létrehozni a magyarországi barbecue-közösséget.

Elképesztő gasztronómiai élményben lesz része annak, aki ellátogat a budapesti Szent István körúton található Rub&Roll Barbecue étterembe, amelyet túlzás nélkül mondhatunk a magyarországi barbecue-fellegvárának.

Hihetetlen gasztronómiai élmény

Az étterem már több mint négy éve működik, eddig Budapest Barbecue Companyként volt ismert, mostantól viszont Rub&Roll Barbecue-ként folytatja. A névváltásról még később szó lesz, előbb kezdjük a legfontosabbal, hogy milyenek az ételek.

Röviden? Szenzációsak. Az étterem múlt heti névváltó ünnepségére ugyanis elképesztő menüvel készült Kiss Dávid és csapata, a résztvevő a következő ételekből kóstolhattak:

USDA marhaszegy házi fejlesztésű fűszerpasztával (Az USDA egy amerikai védjegy, amely a marhahús minőségét garantálja.)





Fotó: Rub&Roll Barbecue étterem

Sertéslapocka Boston Butt vágásból az étterem saját - római köményt és mustármagot is tartalmazó - fűszerkeverékével elkészítve

BBQ csirkecomb saját fejlesztésű citrusos jellegeket hordozó rubbal, melyben citrom, bors és citromfű található

A Rub&Roll csapatának saját fejlesztésű grillkolbászai: zöldalmás-cheddaros marha-, cajun fűszeres és mediterrán ízvilágú sertéskolbász paradicsompehellyel

Köretként Mac and cheese-t és paradicsomos babragut tálaltak.

Az eseményen egyértelműen kiderült, hogy rendkívül finom és összetett ízvilágú húsok mellett a legautentikusabb barbecue-szószokkal találkozhat a Rub&Roll Barbecue minden vendége, nem beszélve a köretekről. Na és persze a barbecue-záshoz legjobban passzoló italok széles tárházát is biztosítja a Rub&Roll.

Visszatérve a főszereplőkre: A Rub&Roll az a hely, ahol a húsételek olyan omlósak, hogy a kés is felesleges hozzájuk, legyen szó marhaszegyről, sertéslapockáról vagy csirkecombról.

Az egészen különleges gasztronómiai élmény pedig nem pusztán néhány fogásról szól, hanem szerteágazó lehetőségeket nyújtó barbecue-ról, amely mögött hagyomány, tapasztalat és kultúra áll. Itt jön elő a Rub&Roll nagy dobása.

Miért váltottak? Mit hoz a jövő?

Kiss Dávid, a Rub&Roll tulajdonosa a névváltó ünnepségen lapunknak elmondta: "Mindig érdemes megújulni, ráadásul a legújabb céljainkhoz egy karakteresebb, beszédesebb nevet találtunk, ez a Rub&Roll Barbecue. Ahogy a rock and roll-ért, úgy a barbecue-ért is lehet és érdemes is rajongani. Tulajdonképpen ezért döntöttünk a névváltás mellett, de most nem csak egy szimpla névcseréről van szó. Hanem egy új korszak kezdetéről. Szeretnénk létrehozni a magyarországi barbecue-közösséget, barbecue-mozgalmat." A cél, hogy mindenki elsajátíthassa a barbecue-zás fortélyait. A háziasszonyok, apukák, fiatalok idősek. Tényleg bárki.

"Ennek érdekében heteken belül elindítjuk a Rub&Roll webshopját, amelyben kipróbált, minőségi barbecue-alapanyagokat lehet majd rendelni. Emellett készítünk rövid, érthető YouTube-videókat, amelyekben a legalapvetőbb megoldásokat mutatjuk be. Létrehozunk egy online tudástárat, lesznek workshopok, eszközajánlók és persze receptek" - vázolta az új koncepciót Kiss Dávid.

Kiss Dávid szerint évekkel ezelőtt Magyarországon a barbecue-t magával a szósszal azonosították a legtöbben, ma már azért egyre többen túlléptek ezen, de talán még van hova fejlődni. A barbecue ugyanolyan konyhai megoldás, másként mondva technológia, mint mondjuk a párolás. Akadnak, akik a grillezéssel azonosítják a barbecue-t, ám van különbség, Mégpedig az, hogy barbecue-zás során alacsony hőfokon, indirekt hőn, egy speciálisan erre dedikált sütőben - a smokerben - hosszú órákon keresztül sütik meg a húst. A szakzsargon azt mondja, füstön sütik meg a hús. Így a húsok rendkívül szaftosak, szépek és nagyon összetett ízvilággal kerülnek a tányérra.

Pont abban nyújt segítséget a Rub&Roll csapatának új lépése, hogy a barbecue-közösség felépítése során mindenki elkészíthesse a saját zseniális ízvilágú, omlós barbecue-ételeit.

Papp Gábor séf, Kiss Dávid tulajdonos, Gyarmati Gábor konyhafőnök-helyettes

Fotó: Rub&Roll Barbecue étterem



A barbecue-közösségbe való belépéshez az egyik legegyszerűbb megoldás, ha kipróbálják a Rub&Roll Barbecue ételeit. Az étterem itt elérhető weboldalán máris lehet asztalt foglalni.

Üdvözünk mindenkit a barbecue-univerzumban és persze jó étvágyat!

A cikk a Budapest Barbecue Company támogatásával készült.