Szép osztalékot fizet Kasza Tibiék cége

A magyar celebek közül továbbra is a legnagyobb, több mint egymilliós rajongótábora Kasza Tibornak van a Facebookon. Az énekes-műsorvezető cége egy újabb sikeres évet tudhat maga mögött 2019-ben, több mint százmilliós nyereséggel zárt, és hasonló összegű osztalékot fizet tulajdonosainak - derül ki a vállalkozás éves beszámolójából.

Kasza Tibor GoldenEye Kreatív Szolgáltató Kft.-je 2019-ben az előző évinél 30 millióval nagyobb, közel 145 millió forint értékesítési nettó árbevételt ért el, amit még 33 millió forint egyéb bevétel is kiegészített - derül ki a cég egyszerűsített éves beszámolójából, amelyet pár nappal ezelőtt töltöttek fel az igazságügyi tárca E-beszámoló portáljára.

Az üzleti évet 116 millió forintos eredménnyel zárták, ebből mintegy 11 millió forint adót befizetve 105 milliós nyereség maradt. Ezt és az eredménytartalékot felhasználva közel 133 millió forint osztalék kifizetését hagyták jóvá a tulajdonosok az augusztusi taggyűlésen (az osztalék után szja-t kell fizetni, mértéke 15 százalék). A 2018-as üzleti év után is százmillió forint feletti osztalékról döntöttek.

Fut a szekér

A kft.-nek két tulajdonosa van, az énekes-dalszerző, a TV2 műsorvezetőjeként is ismert Kasza Tibor, valamint a testvére, egyben zenésztársa, Kasza Gábor, aki menedzseri feladatokat is ellát. Együtt alapították egy harmadik társukkal együtt a Crystal nevű popzenekart, amely a kétezres évek elején aratott sikereket, de tíz évvel ezelőtt megszűnt.

A GoldenEye fő tevékenysége az előadó-művészet, de bejegyeztek ehhez kapcsolódóan egyéb tevékenységeket (mint például hangfelvétel kiadása, film és tévéprogram gyártása-terjesztése, reklám és fényképészet), továbbá az autókereskedelmet és idén júliustól az ingatlanügynöki tevékenységet is. A cégnek tavaly nem volt munkavállalója - jelenleg két fő van bejelentve -; a kötelezettségei mindössze hatmillió forintot tettek ki az év végén, ami mind rövid lejáratú kötelezettség volt.

GoldenEye Kreatív Kft.-adatok (millió Ft)

Megnevezés

2017 2018 2019 Saját tőke 144,2 151,1 153,8 Kötelezettségek 49,3 13,3 6,1 Nettó árbevétel 161,8 114,2 144,7 Üzemi eredmény 133,5 82,1 114,8 Adózás előtti eredmény 133,5 82,1 116,5 Adózott eredmény 126,0 74,8 105,6

Forrás: e-beszamolo.im.gov.hu

Együttműködnek



A Kasza testvérek indították el 2017 végén a twn.hu internetes lapot, amelyt másfél éven belül eladtak Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata cégének, a Top News Hungary Kft.-nek, amely most is üzemelteti a portált. Kaszáék együttműködése azóta tovább erősödött Sarkáékkal, valamint a Sarka férje - az őrző-védő Valton-Sec Zrt.-ben kisebbségi részesedéssel is rendelkező -, Bessenyei István cége által kiadott Femcaféval. (Az utóbbi lapot megjelentető Netrise Hungary Kft.-nek ugyanazon a budapesti, I. kerület, Derék utcai címen van bejegyezve a székhelye, mint a Top News-nak.) Kasza Tibor ugyanis a több mint egymilliós követőtáborral rendelkező Facebook-oldalán naponta többször megosztja ezen két (trash) bulvárlap tartalmát. (A Kasza oldalán közzétett egyes cikkajánlóknak olyan a domain címük, amelyekről először nem derül ki, hogy azok femcafés tartalmak, de rájuk kattintva hamar átirányítanak a Femcaféra).

Kasza napi átlag tíz posztjából öt e két lap (twn.hu, femcafe.hu) cikkeit népszerűsíti. A posztok mellett külön nincs feltüntetve, hogy reklám, de az Fb-oldal névjegyében felhívják a figyelmet arra, hogy az oldal szponzorált tartalmakat is közöl.



A magyar személyes Facebook-oldalakat tekintve továbbra is Kasza Tibor rendelkezik a legnagyobb rajongó- és követőtáborral (1,07 millió lájkolóval és 1,09 millió követővel) a Fészbuker.hu adatai szerint. Őt követi Mága Zoltán hegedűs mintegy egymillió lájkolóval, illetve követővel, valamint Rubint Réka fitneszedző 884 ezres rajongótáborral.

Ikrek

A Kasza Tibor közösségi oldaláról a Femcafe-cikkekhez átirányító domain címek (roseus.hu, tensio.hu, vitium.hu) használója és bejegyeztetője a Kasza testvérek Twn Press Média Kft.-je - ez a cég volt az, amely korábban kiadta a twn.hu-t, amíg el nem adták azt Sarkáéknak.

A Twn Press fő tevékenysége a világháló-portál szolgáltatás, de foglakozik egyebek mellett adatfeldolgozással és web-hoszting szolgáltatással. Tavaly év végén tízmillió forintot tettek ki a pénzeszközei (ami bankbetét és készpénz lehet), más jelentős vagyona nincs. Az évet "szerény", tízmilliós forgalommal és közel nyolcmilliós nyereséggel zárta, ebből a tagok hatmillió forint osztalék kifizetését hagyták jóvá.