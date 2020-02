Szereti a zöldséget-gyümölcsöt? Ennek a hírnek nem fog örülni

Az egyre gyakrabban előforduló, és egyre szélsőségesebbé váló időjárási jelenségek a tavalyi évben is komoly hatással voltak a mezőgazdasági tevékenységre, idén pedig már az év elején nagy károkat okozott a Ciara viharciklon a mezőgazdasági épületekben, vagyontárgyakban - közölte a Groupama.

A Groupama Biztosító tapasztalatai szerint évről évre egyre gyakoribbak az extrém időjárási körülmények, melyek koncentráltan idéznek elő a korábbi években megszokotthoz képest jóval nagyobb károkat a mezőgazdaságban is. A lábon álló növényállományokat érintik leginkább a károk: az összes kárbejelentés háromnegyede, és a kifizetett szolgáltatás közel 80 százaléka növénybiztosításokhoz kapcsolódik.

Pusztító szupercellák

Az elmúlt évekre jellemző módon a legnagyobb károkat tavaly is a jégeső okozta. 2019-ben a Groupama Biztosító növénykár kifizetéseinek közel 80 százalékát tették ki a jégveréssel kapcsolatos kifizetések. A jégeső mellett a gazdáknak egyre többször kell szembesülniük a különösen nagy szélerősséggel érkező viharok, a növekvő villámtevékenység, a szupercellák, villámárvizek romboló hatásával. A bejelentett növénykárok mintegy ötöde kapcsolódott ezekhez az egyre intenzívebbé váló időjárási eseményekhez.

Az elmúlt évben hazánkban öt alkalommal is előfordult, hogy 100 mm feletti csapadékösszeggel napi csapadékrekord dőlt meg. Két-három havi átlagos csapadékmennyiség hullott le 24 órán belül több településen is. A Borsod megyei Dédestapolcsányon 141,2 milliméternyi esett le 2019. május 29-én, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rakamazon június 16-án hullott 144,4 milliméter, majd három nappal később Fonyódon esett le 117,8 milliméternyi. Június 23-án a Heves megyei Terpesen még ennél is több, 154,9 milliméter csapadék hullott, augusztus 1-jén pedig Bükkzsércen mértek 110,6 milliméteres esőt.

Ciara nem kímélte a mezőgazdasági épületeket sem

Nemcsak a haszonnövényeket veszélyezteti azonban az extrém időjárás, az idei évben már februárban komoly károkat okozott a mezőgazdasági épületekben és a szabadban tárolt vagyontárgyakban a hazánkon is átvonuló Ciara viharciklon. A Groupama Biztosítóhoz az elmúlt heti viharok miatt közel 120 mezőgazdasági vagyonkárbejelentés érkezett, melynek kárértéke meghaladhatja akár a százmillió forintos értéket is. A legtöbb bejelentés a nyugati és az alföldi megyékből érkezett.

Tavaly a mezőgazdasági kárkifizetések 48 százaléka a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gazdák kárait enyhítette. "Egyre gyakrabban fordul elő, hogy igen rövid idő, akár pár óra alatt keletkeznek tetemes károk. A viharok, az esőzések egyre intenzívebbé válása az elmúlt években tapasztalt jelenség. Sajnos semmi nem utal arra, hogy ez a tendencia a jövőben kedvezőbb fordulatot vegyen, ezért továbbra is fontosnak tarjuk, hogy hangsúlyozzuk a biztosítási védelem fontosságát" - hívta fel a figyelmet Baranyi Szabolcs a Groupama Biztosító mezőgazdasági üzleti igazgatója.

A mezőgazdasági biztosítások kötését továbbra is ösztönzi az állami díjtámogatás, melyre várhatóan idén is április 15. és május 15. között pályázhatnak a gazdálkodók. A díjtámogatott növénybiztosítások népszerűségét jellemzi, hogy 2016 és 2018 között másfélszeresére nőtt az ilyen módon megkötött növénybiztosítások száma.